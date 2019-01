Antonio De Crescentiis e il sogno di portare i suoi progetti in Regione

Lavoro, industria, sociale, ambiente sono alcuni dei temi affrontati durante l’incontro con i cittadini, che faranno da fil rouge nel viaggio che condurrà I due candidati alle prossime elezioni.Francesca Di Giulio invece è di Raiano. Con un dottorato in storia svolto sia in Italia che all’estero, attualmente docente nelle primarie

Sulmona,18 gennaio– Consigliere di minoranza a Pratola Peligna, comune di cui è stato anche sindaco per ben dieci anni, l’ex Presidente della provinci, Antonio De Crescentiis, si è presentato ieri sera, come candidato, alle regionali nella lista Abruzzo in comune, un partito civico “formato per sei settimi da ex amministratori”.

L’incontro è stato anche un’ occasione per ricordare alla società civile dell’importanza di esprimere la propria preferenza il 10 febbraio..

Insieme a lui, ha presentato la sua candidatura, a sostegno della coalizione del centrosinistra presieduta da Giovanni Legnini, anche Francesca Di Giulio di Raiano. Con un dottorato in storia svolto sia in Italia che all’estero, attualmente docente nelle primarie, la Di Giulio si è presentata cosi: “Ho deciso di mettere al servizio del mio territorio e della mia gente la mia professionalità e la mia esperienza che non è legata al mondo politico ma al mondo della formazione, dell’impegno sociale e della cultura per dare una voce nuova, un valore aggiunto alla politica. Lavoro in un contesto multiculturale e sono a conoscenza di problematiche legate al territorio locale ma anche aquilano. Essendo stata anche io precaria per tanti anni mi impegnerò affinché i giovani di questo luogo, possano ritrovare una dignità lavorativa e si possano invertire i dati sullo spopolamento.”

Con un passato come allievo nella scuola militare alla Nunziatella di Napoli, De Crescentiis, laureato in giurisprudenza, svolge attualmente l’incarico di funzionario amministrativo presso l’Azienda Sanitaria Locale di Avezzano-Sulmona, e ha avuto modo di relazionarsi con le necessità dei cittadini in ambito di sanità e non solo, visto che oltre ad aver ricoperto il ruolo di sindaco oggi fa parte dell’opposizione nel consiglio dello stesso comune.

Lavoro, industria, sociale, ambiente sono alcuni dei temi affrontati durante l’incontro con i cittadini, che faranno da fil rouge nel viaggio che condurrà I due candidati alle prossime elezioni.

Riguardo il tema dell’occupazione e del lavoro De Crescentiis ha detto: “Dove non c’è lavoro, si vota per un posto di lavoro, ma questa contaminazione è davvero sbagliata. Se qualcuno pensa di votarmi per avere un posto di lavoro, l’indirizzo non è questo. Se volete che la zona industriale venga davvero rilanciata fate bene a votarmi, perché io ho dimostrato di poter migliorare le cose quando ero sindaco. Abbiamo degli esempi concreti, come il centro dell’autismo, che significa aver migliorato la vita a queste persone e aver creato posti di lavoro.”

E’ intervenuto sui problemi della sanità dicendo: “Ieri ho fatto un incontro con delle persone che sono in sanità per condividere alcuni passaggi chiave. È chiaro che l’ospedale di primo livello è importante per il nostro territorio e che bisogna lavorare in quella direttiva, ma si deve lavorare anche, senza nepotismi, per fare in modo che quell’ospedale sia dotato di personale qualificato e con un numero sufficiente di personale sanitario. Perché ci sono persone che non hanno ferie da mesi e che non possono lavorare in serenità.”

“Sulla parte della salute è necessario ristabilire un livello minimo essenziale di servizi che siano prossimi alle persone, perché non è possibile che il diritto alla salute non sia per tutti. Non è giusto che chi non se lo può permettere non si cura. Dobbiamo farci carico di questo problema e combatterlo”

E’ intervenuto anche sul tema dell’ambiente spiegando di come durante il suo mandato di sindaco di Pratola è riuscito a sviluppare l’abitudine dei cittadini alla differenziata passando dal 12% al 73,5% della raccolta. L’ambiente è per De Crescentiis un punto molto importante, visto che un altro progetto sviluppato nel suo comune è stato quello del PiediBus: “ Un progetto che non costava nulla ma che ha consentito alla nostra comunità di respirare meno Co2 per tanti mesi. Con 8 volontari abbiamo consentito a 70 macchine di rimanere nei garage e ai ragazzi di andare a scuola a piedi”

Manuela Susi