Antonietta La Porta( Lega): la Giunta regionale attiva interventi antisismici per Sulmona e Avezzano

Sulmona, 10 luglio. La Giunta regionale nel corso della sua ultima riunione ha approvato la delibera n.391 riguardante “Attivazione degli interventi antisismici su edifici privati, di cui al Fondo nazionale per la riduzione del rischio sismico”. Lo ha reso noto oggi la Consigliera regionale sulmonese Antonietta La Porta(Lega)

“Ho seguito e sostenuto- ha spiegato La Porta- questo importante provvedimento, attraverso la struttura tecnica regionale, in special modo per quanto riguarda la città di Sulmona che, assieme ad Avezzano, è notoriamente individuata tra le maggiori aree a rischio sismico nazionale. Si tratta di risorse statali – pari al 20% del contributo assegnato alla Regione Abruzzo, riguardante le annualità 2013-2014-2015 – per un importo di 7M€ circa. Al Comune di Sulmona sono stati anche destinati 20mila€ per le spese relative all’attività di Istruttoria. Come anche al Comune è stata demandata la relativa pubblicazione dei bandi, attraverso l’aggiornamento delle graduatorie per accedere agli interventi strutturali di rafforzamento locale di miglioramento sismico sugli edifici.

Ringrazio la Giunta regionale- ha concluso la Consigliera– per la particolare attenzione che sta rivolgendo a Sulmona e alla Valle Peligna. Auspico inoltre che questo fatto concreto sia il primo passo per far diventare la città di Sulmona un “modello” nella prevenzione, per la riduzione del rischio sismico”.(h, 12,30)