Antonella Cappuccio vince la 46^ edizione del Premio Sulmona

Sulmona, 13 ottobre- Atto conclusivo a Sulmona, sempre all’interno del polo museale civico diocesana della quarantaseiesima edizione del Premio Sulmona, rassegna internazionale d’arte contemporanea, evento atteso tutto l’anno il quale vede giungere artisti di fama internazionale da ogni parte del mondo.

Presenti il sindaco della città di Sulmona Annamaria Casini, il presidente del consiglio comunale Katia Di Marzio, l’assessore alla cultura Manuela Cozzi, il consigliere regionale Antonietta La Porta, il presidente della provincia dell’Aquila Angelo Caruso, rappresentanti delle autorità militari ed istituzionali quali il capitano della guarda di finanza Arianna Siracusa, il dirigente del commissariato di Polizia di Stato di Sulmona Francesca La Chioma, Autorità civili, molti cittadini come sempre accorsi in gran numero.

Il presidente del premio Sulmona Raffaele Giannantonio ha sottolineato come la manifestazione, in quasi mezzo secolo di vita, ha raggiunto traguardi ed obiettivi straordinari i quali hanno collocato la città di Sulmona, patria di Ovidio, al centro del mondo, di relazioni internazionali d’illustre prestigio, importanza. In questa terza giornata conclusiva della manifestazione sono state premiate le sezioni giornalismo e comunicazione; la serata è stata presentata e condotta dalla giornalista Annalisa Civitareale.

Non sono mancati momenti musicali con la soprano Chiara Tarquini la quale ha eseguito melodie e composizioni celebri. La serata è stata aperta dall’esecuzione dell’inno nazionale di Mameli Fratelli d’Italia, eseguito dalla Tarquini, per un momenti sia d’unità nazionale, sia di ricordi delle centouno battaglie risorgimentali al fine di unire il suolo italiano in un’unica bandiera, un’unica nazione. La vittoria, il primo premio di questa quarantaseiesima edizione del Premio Sulmona, è andata all’artista Antonella Cappuccio, il secondo premio è stato assegnato a Giuseppe Panariello, il terzo è stato conferito ex aequo a Natino Chirico e Federica Dal Falco. Il premio speciale per il territorio è stato assegnato ai sulmonesi Monticelli e Pagone, mentre il premio speciale per l’artista straniero è stato conferito Yo Yo. La menzione artista straniero è stato assegnato ad Hassan Yazdani iraniano di nascita, Sulmonese d’adozione, nonché a Doina Valentina Botez, Justin Bradshaw. Il premio speciale alla carriera è stato assegnato rispettivamente a Giuseppe Liberati e Mauro Molinari, mentre la menzione speciale alla memoria è andata a Stelman, Vincenzo Maniscalco, la menzione speciale a Silvio Formichetti per il ventennale della partecipazione.

Il premio nazionale di giornalismo 2019 è andato a Serena Bortone giornalista di RAI tre, ed a Mario Sechi direttore Agi ( agenzia giornalistica Italia); il premio per la comunicazione è andato a Gino Bucci (l’Abruzzo fuori sede). Giornata di conclusione ma anche di ricordi emozioni, perché è stato presente anche Gaetano Pallozzi, oggi novantaquattrenne, fondatore del Premio Sulmona Sulmonese doc, pioniere della manifestazione.Il Premio Sulmona è evento allestito ed organizzato dal Circolo D’Arte e cultura il Quadrivio. Molti gli uomini di cultura presenti in quest’ennesima edizione del Premio, molti i cittadini giunti anche da altri territori della regione desiderosi di non mancare. Sono stati presenti come in altre edizioni Carlo Fabrizio Carli, Giorgio Di Genova, Enzo Le Pera, Cosimo Savastano, Duccio Trombadori, Maurizio Vitiello, Gaetano Pallozzi oggi novantaquattrenne fondatore del Premio Sulmona. La città di Sulmona, capoluogo peligno d’arte e cultura, con una storia millenaria autorevole, si conferma famosa per l’erudizione e per gli appuntamenti ad essa legati. Il premio Sulmona di strada ne ha percorsa molta: si appresta a festeggiare il mezzo secolo di vita, ed ha visto sfilare nella sua passerella personaggi famosi in tutti i settori dell’arte, della professione. La città ovidiana può vantare anche questo traguardo importante che è il Premio Sulmona, manifestazione alla quale auguriamo vita eterna.

Andrea Pantaleo