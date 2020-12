Anno 2021: gli auguri di Salvati (Lega) ai sulmonesi

Sulmona, 31 dicembre– Come capogruppo Lega in Consiglio Comunale di Sulmona, il mio pensiero va a tutti quei cittadini che questa notte lavoreranno nel silenzio per garantire un servizio alla comunità, sento il dovere di rivolgere il mio personale ringraziamento ai medici, infermieri, e a tutti gli operatori sanitari che, nella battaglia contro il coronavirus, stanno mettendo a servizio di tutti noi, la loro umanità e professionalità.Ringrazio la Protezione Civile e tutte le forze dell’ordine : Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del fuoco, Carabinieri forestali, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Polizia Provinciale, per la loro attività a garanzia della nostra sicurezza e anche per la vicinanza che dimostrano verso la gente e la conoscenza del territorio dove operano.

Ringrazio i volontari delle associazioni laiche e cattoliche che sono fonte di quel senso di comunità a cui ogni città ambisce, a tutta la stampa che con il loro incessante ed instancabile lavoro, sempre in prima linea tengono informati i cittadini.

Sono vicina ai commercianti, ai ristoratori, ai baristi, agli albergatori e al comparto turistico, a tutti coloro che stanno lottando contro l’attuale crisi economica per salvare le proprie attività e i posti di lavoro dei loro dipendenti, ed in particolare a tutti quelli che hanno continuato a lavorare svolgendo un servizio indispensabile ai cittadini, mi riferisco ai dipendenti pubblici, ai privati, ai farmacisti, agli autotrasportatori e ai dipendenti dei negozi di prima necessità, come i supermercati.Mi congratulo con tutti gli operatori scolastici e un plauso al personale docente che, seppure con grandi disagi, continua ad accompagnare i nostri figli verso il sapere e la conoscenza.A tutti auguro un buon 2021 con l’auspicio che ci restituisca la serenità e la gioia che il 2020 ci ha portato via.

Così Roberta Salvati Consigliere comunale Lega in una nota il messaggio augurale ai sulmonesi per il 2021