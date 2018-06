Angelucci: presto ristrutturata la pista di atletica del complesse “! N. Serafini”

“Sarà ristrutturata a breve la pista di atletica nel complesso sportivo” in località Incoronata. Si tratta di interventi, per un importo pari a 34.254 euro, finalizzati al completamento e rifacimento di un’importante struttura sportiva, approvati con delibera di Giunta nei giorni scorsi. Il nuovo look della pista, quando Sulmona avrà il privilegio di ospitare i Campionati nazionali di società”. Ad annunciarlo è l’Assessore allo Sport“La città si sta preparando al meglio per accogliere gli 800 giovani atleti pronti a sfidarsi in questo grande evento sportivo. Ringrazio la Federazione Italiana di Atletica per aver scelto Sulmona come location e plaudo i componenti dell’Associazione Amatori Serafini, guidata dall’instancabile, sempre pronti ad organizzare manifestazioni di rilievo, come hanno mostrato molte volte in passato, riuscendo a conferire lustro alla Città e al territorio con iniziative di successo. Come amministrazione” conclude l’Assessore “vogliamo rendere omaggio nel migliore dei modi ad eventi sportivi di questo calibro che si rivelano buone vetrine per Sulmona e per i comuni del circondario nell’ottica di una promozione turistica” (h. 8,30)