Andiamo a ricominciare

Sulmona, 21 marzo- Sicuramente la seduta di ieri sera del Consiglio comunale di Sulmona un paio di risultati è riuscita a centrarli. Dopo di due anni del nuovo corso che era stato inaugurato a Palazzo San Francescoi con grandi entusiasmi, fuochi pirotecnici e tante aspettative ieri ha cerificato il fallimento di un’esperienza che per la città ha prodotto piu’ danni che risultati.

Appassionato, quasi disperato,l’appello del sindaco a sollecitare collaborazion e lavorare insieme per affrontare le emergenze che pesano sulla città mentre alcuni consiglieri,anche della sua maggioranza entravano ed uscivano dall’aula ( gesto poco rispettoso nei confronti del primo cittadino). Però anche questo tentativo apprezzabile anche se andava lanciato in autunno si è infranto in alcuni passaggi successivi come la difesa ad oltranza del civismo sulmonese non rendendosi conto che attorno alla città il mondo politico è cambiato, i partiti sono tornati protagonisti e ora ovunque, figuriamoci a Sulmona,un’esperienza civica senza idee, programmi e risultati rasenta il ridicolo. Il secondo aspetto il vizio di molti politici e amministratori di scaricare gli insuccessi maturati sul passato, magari di dieci,venti anni fa, dimenticando che allora la città era un riferimento preciso e godeva prestigio in Abruzzo.

Oggi la città non conta piu’ nulla ed è stata ripetutamente mordtificata dalla politica regionale su scelte e decisioni importanti ( poli di attreazione, aree di crisi,riordino della rete ospedaliera, cultura, mobilità, bretella ferroviaria ecc. ecc.) che ha trovato un’Amministrazione comunale spesso consenziente ( come il declassamento dell’Ospedale con due votazioni clamorose del Consiglio ) oppure silenziosa o indifferente per non disturbare chi quelle scelte stava attuando ( la carenza di risorse dei fondi Masterplan ad esemopio),. E per favore nessuno si appropri della vicenda di Casa Italia il cui merito va ascritto al governo Gentiloni e ai rapporti con il Pd abruzzese e locale

E che dire dei risultati non colti dalla stessa amministrazione comunale come la riorganizzazione della macchina amministrativa, la storia dei contributi per la sicurezza sismica, il valzer degli assessori ( sono stati cambiati piu’ Assessori a Sulmona in quindici mesi che al Comune di Milano o Torino) ? E così dopo mesi di chiacchiere,dimissioni, verifiche controiverifiche,accordi,smentite e tante conferenze stampa per apparrire,parlare e non dire nulla il Consiglio comunale ier sera ha dovuto prendere atto che in queste condizioni non è piu’ possibile andare avanti.

Ed ora che fare ? Certo con questa siotuazione deteriorata le strade da seguire sono sicuramente due: o gettare la spugna e tornare al voto in autunno insieme alle regionali oppure occorre puntare alla costruzione di un nuovo governo cittadino, un Casini/2, magari di salute pubblica per puntare alla soluzione di pochi e certi obiettivi.

Per la verità questa idea fu lanciata dall’attuale capogruppo Pd Antonio Di Rienzo già nel mese di maggio scorso. L’idea non era male ma fu bocciata per presunzione e arroganza dai manovratori del Palazzo. Diceva Di Renzo Sulmona si trova in ginocchio costruiamo un patto di solidarietà fra le formazioni civiche e partiti disposti a lavorare insieme anche su posizioni diverse per un periodo ben determinato ( sei mesi o un anno) e dare una mano a questa città a rimettersi in moto. Se il Consiglio comunale fissa obiettivi ( pochi) e priorità insieme è possibile scegliere le migliori risorse ed energie per realizzare questo programma e per camminare. L’idea ha la sua validità ancora oggi Tra l’altro aiuterebbe a svelenire un clima politica divenuto insopportabile e soprattutto aiuterebbe a gettare le basi per ricostruyiore un percorso di buona politica che sicuramente farà bene alla città. Ma per fae questo ci vuole tanta buona volontà, molta umiltà e tanta passione da mettere in campo. E chissa che proprio da qui non si possa ricominciare davvero a Sulmona. Chissà. Buona giornata a tutti. (h. 10,00)

Asterix