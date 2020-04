Anci: per i Comuni poteri commissariali ai sindaci

Sulmona, 29 aprile- I comuni sono una risorsa fondamentale nell’emergenza, non facciamone un anello debole senza risorse e poteri», lo dice stamani in una intervista che compare sul quotidiano Il Centro il presidente dell’Anci Abruzzo e sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, rivolgendo un appello al presidente Decaro. «Ho sottolineato come il ruolo dei comuni sia decisivo», spiega D’Alberto. « Il Comune è una Istituzione a cui i cittadini guardano con fiducia e ascolto, non facciamo di questa risorsa l’anello debole mettendole in ginocchio con la scarsezza di risorse finanziarie e complicando la vita con le procedure burocratiche, abbiamo bisogno di fondi poteri e semplificazione». Parlando poi delle problematiche applicative della Fase 2 che si apre dal 4 maggio e e la trattativa in corso per la dotazione di fondi per i comuni nel prossimo Decreto economico. “ C’è necessità di consentire ai Comuni l’agibilità finanziaria per non andare in difficoltà per continuare a garantire i servizi essenziali- continua D’Alberto -vogliamo andare incontro alle categorie che più stanno soffrendo il peso dell’emergenza, come quelle commerciali, con riduzioni e non solo differimenti delle imposte ma dobbiamo essere aiutati dalle Regioni e dal Governo per non esporre i bilanci al dissesto, perché ai comuni non è consentito operare in deficit”. (h.8,30)