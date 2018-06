” Anch’io sono Protezione Civile”, al via 29 campi scuola

Sulmona,10 giugno Grazie al progetto nazionale “Anch’io sono la Protezione Civile: Campi scuola 2018” promosso dal Dipartimento di Protezione Civile in collaborazione con le Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile abruzzesi. L’edizione di quest’anno vedrà circa 800 ragazzi abruzzesi, suddivisi in fasce di età (10-13, 14-16) ospiti dei campi scuola organizzati dai volontari di Protezione Civile in collaborazione con il personale della Sala Operativa regionale e in stretta collaborazione con Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Polizia di Stato e Carabinieri.

“Il Progetto”, spiega Mario Mazzocca, sottosegretario alla Presidenza della Regione, con delega alla Protezione Civile, “nato nel 2007 con lo scopo di sensibilizzare i giovani alle buone pratiche di protezione civile attraverso attività di carattere formativo e pratico, ha ulteriormente integrato le attività inserendo tematiche riguardanti la pianificazione di Protezione Civile”.

Per 7 giorni i ragazzi saranno ospitati presso le strutture individuate dagli Organizzatori, a stretto contatto con la natura; “il percorso formativo sarà articolato su più livelli facendo interagire il giovane partecipante con le attività proprie di chi è la protezione civile, stimolando nei ragazzi la consapevolezza di un proprio ruolo attivo e partecipe e, dall’altro, responsabilizzando le amministrazioni ospitanti i campi”. Tutti i 29 campi scuola che si svolgeranno in diverse località del territorio abruzzese. (h.7,00)