Anche una delegazione di Sulmona domani alla marcia…. su Roma

La vicenda del trasferimento della stazione dei bus da Tiburtina ad Anagnina riguarda da vicino anche il nostro territorio e soprattutto il disagio che saranno costretti a sopportare i pendolari del Centro Abruzzo. Domani a Roma oltre alla conferenza stampa delle Regioni Abruzzo e Lazio è in programma anche una seduta straordinaria ed urgente del Consiglio comunale dell’Aquila che in questi giorni si è distinto molto per rintuzzare la scelta incredibile dell’Amministrazione grillina di Roma. Anche la nostra città sarà presente con una delegazione ufficiale guidata dal Presidente del Consiglio comunale Katia di Marzio con la partecipazione di consiglieri di maggioranza e di opposizione e con l’Assessore ai Trasporti. In molti si chiedono che senso puo’ avere continuare ad ospitare proprio a Sulmona i rifiuti di Roma se il Comune capitolino nega ogni forma di collaborazione istituzionale Insomma quella dei trasporti è divenuta la seconda grande emergenza del territorio dopo la sanità. I Comuni della zona sono chiamati, ora piu’ che mai, ad uno sforzo di coesione per aprire una grande vertenza con la Regione e con la Società TUA spa per evitare nuove mortificazioni per la Valle peligna,l’Alto Sangro e la Valle del Sagittario.

Sulmona,11 novembre– Per dire no alla decisione della Giunta Capitolina di trasferire il terminal bus dalla stazione Tiburtina ad Anagnina che da diverse settimane sta alimentando polemiche e tensioni in Abruzzo per gli innumerevoli disagi per le migliaia di persone che giornalmente utilizzano i bus per raggiungere il posto di lavoro domani l’Abruzzo si trasferirà a Roma per una serie di inziative

Alle ore 11.00 , nell’autostazione “Tiburtina” (largo Guido Mazzoni) il Presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli e l’assessore alle Politiche abitative e Urbanistica della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani,hanno convocato un’apposita conferenza stampa per spiegare le ragioni delle due Regioni che si oppongono alla decisione Parteciperanno all’incontro con la stampa il Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Giuseppe Di Pangrazio, i parlamentari abruzzesi Stefania Pezzopane e Marco Marsilio, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il Presidente di Confindustria Abruzzo, Agostino Ballone, un ampia delegazione di sindaci e di consiglieri regionali, nonchè esponenti delle organizzazioni sindacali, di categoria e produttive

.Sempre per domani nella sala meeting della stazione Tiburtina, con inizio alle 10, è prevista anche una riunione urgente e straordinaria del Consiglio comunale dell’Aquila per discutere sulla delocalizzazione dell’autostazione da Tiburtina ad Anagnina per i mezzi adibiti alle linee di trasporto pubblico interregionali. Anche questo è un segnale particolare che si intende inviare al sindaco di Roma Virginia Raggi e alla sua amministrazione comunale che vuole portare avanti questa decisione incomprensibile. Ma sono tante ancora le altre iniziative già avviate come alcune interrogazioni parlamentari già depositate alla Camera e al Senato

Anche la città di Sulmona sarà presente domani a Roma con una propria delegazione guidata dal Presidente del Consiglio comunale Katia Di Marzio e composta da diversi rappresentanti di maggioranza e opposizione quasi a dimostrare come quella dei trasporti, dopo la sanità, sia una delle emergenze piu’ forti avvertite sul territorio e che vanno affrontate con immediatezza e con fermezza su due piani: la vicenda del trasferimento dell’autostazione dei bus da Tiburtina all’Anagnina, e poi la vertenza che bisogna aprire con la Regione, quindi con Tua, perché la città non abbia a soffrire una riduzione di servizi.

Non bisogna mai dimenticare che la nostra città ospita i rifiuti di Roma e al di là degli accordi bilaterali tra Regione e Comune di Roma la città soffre il peso della storia dei rifiuti della Capitale che potrebbe essere in qualche modo riaperto. Ma anche in questa battaglia serve l’unità del Consiglio Comunale della nostra città,la coesione e solidaretà del territorio perché non si ripeta piuì quello che si è visto ieri con l’assenza di tane amministrazioni comunali piu’ attente a piccoli e spiccioli interessi elettorli che il bene comune del Centro Abruzzo.

Intanto ieri a margine dei lavori del Consiglio straordinario l’Assemblea di Palazzo San Francesco ha approvato all’unanimità un documento sulla vicenda trasporti che era stato presentato dal Capogruppo di Forza Italia,Elisabetta Bianchi,recepito integralmente dalla Giunta Comunale e approvato all’unanimità dal Consiglio comunale (h. 17,00)