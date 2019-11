Anche sulle problematiche del lavoro solo ” Casini” !!

Sulmona, 26 novembre-Due questioni certificano nuovamente, semmai ce ne fosse ancora bisogno, la condotta irresponsabile della giunta cittadina anche su un tema fondamentale quale quello del lavoro. -Due questioni certificano nuovamente, semmai ce ne fosse ancora bisogno, la condotta irresponsabile della giunta cittadina anche su un tema fondamentale quale quello del lavoro.

La vicenda dei “mini dirigenti” e quella dei lavoratori della San Raffaele segnano in maniera drammatica da un lato un clima sociale preoccupante, vista la richiesta dei sindacati di convocazione delle parti dinanzi al prefetto; dall’altra, in una realtà al collasso, non si rinviene da parte dell’amministrazione Casini UNA SOLA azione concreta posta in essere affinché la Regione, aumentando il budget, intervenga per scongiurare i licenziamenti.

Il PD- spiega una nota- non può che stigmatizzare duramente queste modalità che dimostrano come la sindaca della città risponda a logiche che nulla hanno a che vedere né con il dovere di confrontarsi con le parti sociali, prima di assumere decisioni importanti nell’ipotesi dei cd “mini dirigenti”, né con la necessità, nel caso della San Raffaele, che la Regione, sostenuta elettoralmente proprio dalla Casini, anziché disertare i tavoli, venga chiamata alle sue responsabilità per evitare il rischio concreto di vedere sottratti a questo territorio altri posti di lavoro e sevizi sanitari importanti.(h.8,30)