Anche Pescara ha aderito alle manifestazioni globali “Black lives matter

Pescara, 7 giugno– Anpi Pescara insieme alla Rete Oltre il Ponte, rete di associazioni antifasciste abruzzesi, aderiscono e organizzano la manifestazione a Pescara “Black Lives Matter”, in contemporanea con moltissime altre città in tutta Italia.La manifestazione è stata indetta a livello nazionale da Rete della Conoscenza, Link, Arci e tantissime altre associazioni del mondo studentesco e del sindacato.

A Pescara il sit in si è tenuto ieri sera, sabato 6 Giugno, in Piazza Sacro cuore , rispettando il distanziamento sociale e con i dovuti dispositivi di sicurezza individuali, per esprimere solidarietà alle proteste che stanno avvenendo in America e per richiedere verità e giustizia sull’assassinio di George Floyd e tutte le vittime del razzismo e del suprematismo bianco.

In questo momento di forte ribellione e rifiuto verso l’oppressione e le disuguaglianze che sono ancora ben radicate nella nostra società, attivarsi e aderire alle proteste scoppiate in America è necessario più che mai. Bisogna prendere posizione e ribadire con convinzione il valore dell’antifascismo, dell’uguaglianza e dell’antirazzismo. Le istituzioni italiane non hanno ancora preso posizione perciò è fondamentalmente auto-organizzarsi per amplificare le voci delle oppresse e degli oppressi. Ciò che ha scaturito le odierne rivolte in America non nasce con la morte di George Floyd ma è un fenomeno molto più antico ed è necessario arginarlo con gli strumenti giusti.