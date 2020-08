Anche le banche scappano dal nostro territorio

Cgil denuncia nell’aquilano “ piani industrtiali di grandi gruppi bancari impoveriscono territorio”

Sulmona, 27 agosto– L’abbandono del territorio provinciale da parte di grandi gruppi bancari si fa ipotesi sempre piu’ concreta. Il grido d’allarme viene lanciato oggi dalla segretria provinciale dell’Aquila della Cgil Un esempio lampante (ma non l’unico) è rappresentato dal piano industriale della Bper ( banca popolare emilia romagna) e dai suoi effetti nella Provincia, per la quale rappresenta la più importante realtà nel mercato del Credito.

Dal mese di aprile di quest’anno, spiega la Cgil, sono circa 30 i lavoratori della Provincia dell’Aquila usciti dall’Azienda, contando anche quelli che cesseranno alla fine del mese di settembre; pur trattandosi di lavoratori che verranno accompagnati alla pensione, il mancato turn-over rappresenta un innegabile impoverimento per il territorio. L’accordo che disciplina gli esodi, datato 29/10/19, prevede 2 nuove assunzioni ogni 10 uscite: ad oggi, a fronte di circa 30 esodati, le assunzioni effettuate in Provincia sono state solo 2. Il timore è che alla riduzione dell’occupazione si accompagni un’ulteriore delocalizzazione verso altri territori, considerati più allettanti dalla Banca: un timore che si estende alle ulteriori uscite previste dal piano fino al 31 marzo 2021.-

“Segnali in tal senso ce ne sono già diversi. Temevamo da tempo- dice ancora il sindacato, che gli uffici di Viale Pescara si avviassero verso un progressivo smantellamento, sulla scia di quanto già accaduto all’Ufficio Ricostruzione; oggi ci preoccupa apprendere che lavoratori prossimi all’esodo siano stati chiamati a passare le consegne a colleghi che opereranno da altri territori, a riprova dell’intento di spostare il lavoro dalla nostra Provincia.

A giorni l’Azienda dovrebbe comunicare l’elenco delle filiali destinate a chiudere entro la fine dell’anno: abbiamo ragione di temere che il nostro territorio possa essere pesantemente colpito da nuove chiusure, che si aggiungerebbero ai due sportelli che hanno già abbassato le saracinesche nel corso dell’anno, senza contare gli ulteriori tagli in arrivo nel 2021. Non si tratta, purtroppo, di un fenomeno che riguarda la sola Bper: basti pensare alle 4 filiali chiuse in Provincia dal Mps nei mesi scorsi, ed alle prevedibili ulteriori chiusure che saranno prodotte dall’accorpamento di Ubi in Banca Intesa o dal previsto ridimensionamento di Banca Popolare di Bari.Il fenomeno dell’abbandono bancario ha conseguenze gravissime: non rappresenta soltanto una perdita di posti di lavoro ma costituisce un forte limite nell’accesso al credito ed ai servizi bancari da parte delle imprese locali, minandone pesantemente le prospettive di crescita. E’ appena il caso di ricordare che in Provincia dell’Aquila circa due terzi dei Comuni sono sprovvisti di sportelli bancari; la chiusura di una filiale in un comune montano contribuisce in maniera decisiva ad accelerarne lo spopolamento”.