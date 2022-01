Anche l’Abruzzo piange la scomparsa di Sassoli

Cordoglio unanime in Italia ed in Europa per la scomparsa dell’ex giornalista e parlamentare europeo morto nel corso della notte all’età di 65 anni. Dal Presidente Mattarella,ai rappresentanti di tutte le forze politiche,ai rappresentanti istituzionali di molti paesi stranieri. Il cordoglio degli abruzzesi espresso dal Presidente Marsilio “ La nostra regione perde un amico dal tratto gentile e l’Italia un uomo di spessore”. Le altre testimonianze

Sulmona,11 gennaio–David Sassoli, morto nella notte all’età di 65 anni, era ricoverato dal 26 dicembre. Ieri, in una nota, il suo portavoce, Roberto Cuillo, aveva reso noto: “Il presidente del Parlamento europeo dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del Presidentedel Parlamento europeo è cancellata”.Sassoli, ha scritto il portavoce, è morto all’1.15 dell’11 gennaio nel Centro di riferimento oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, dove era ricoverato. “La data e il luogo dei funerali verranno comunicati nelle prossime David Maria Sassoli era nato a Firenze il 30 maggio 1956. Una carriera da giornalista, che lo ha portato a essere vicedirettore del Tg1, e da politico, che lo ha visto arrivare nel 2019 a ricoprire la carica di presidente del Parlamento europeo. Come cronista televisivo Sassoli ha lavorato per diverse testate prima di passare alla conduzione dei telegiornali in prima serata. Nel 2004 è stato eletto presidente dell’Associazione della Stampa Romana e nel 2007 è diventato vicedirettore del Tg1 Rai. Nel 2009, David Sassoli si lancia nella politica entrando a far parte del neonato Partito Democratico, per il quale viene eletto deputato del Parlamento europeo nella circoscrizione per il Centro Italia con più di 400.000 voti. All’Eurocamera è capo delegazione del gruppo del Pd. Nel 2014 viene rieletto come eurodeputato e come vicepresidente del Parlamento. Nel 2019, Sassoli inizia il suo terzo mandato come membro del Parlamento europeo e il 3 luglio dello stesso anno è eletto Presidente

“Con la scomparsa di David Sassoli l’Abruzzo perde un amico che aveva trovato nella nostra terra la gioia familiare, l’Italia intera perde un uomo che aveva onorato il paese nelle più alte istituzioni europee. Sentiremo la mancanza del suo tratto gentile e misurato, che ne facevano un amico sincero e un competitore leale. Alla sua famiglia, ai suoi cari, alla sua comunità politica cosi troppo presto privata del suo affetto, vanno le sincere e commosse condoglianze mie personali e della Giunta regionale che rappresento”.Lo ha detto il Presidente della Regione Marco Marsilio commentando la scomparsa dell’ex giornalista ed parlamentare europeo

Liris: i suoi legami con l’Abruzzo

“Ricordo l’impegno in prima linea di David Sassoli per la battaglia sulle tasse sospese dopo il terremoto, contro la restituzione chiesta alle imprese del cratere. A prescindere dalle posizioni di ciascuno, uomo profondamente rispettoso delle istituzioni, dal garbo non comune, sempre disponibile all’ascolto”.Lo afferma l’assessore regionale al Bilancio, Guido Liris, che esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa del presidente del Parlamento europeo, inviando “un affettuoso abbraccio ai figli e alla moglie, Alessandra Vittorini, abruzzese a lungo alla guida della Soprintendenza aquilana”.