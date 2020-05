Anche l’Abruzzo alla Race for the Cure 2020

Sulmona, 14 maggio– Il Covid-19 ha fermato la Race for the Cure ma non pone limiti alla lotta contro il tumore al seno. L’importante manifestazione italiana e mondiale, nata nel 1982 negli Stati Uniti e che vede l’Abruzzo partecipe, quest’anno dovrà essere rinviata a causa della pandemia.

La maratona è giunta in Italia nel nuovo Millennio nello scenario del Circo Massimo, per poi stabilirsi per 11 anni alle Terme di Caracalla e ritornare, infine, al luogo di partenza dal 2013.

Nel 2007, la società Komen Italia decide di varcare i confini della Capitale alla volta di altre città italiane come Bari, Bologna e Napoli. Nel 2015 arriva a Brescia e nel 2009 a Matera e Pescara. La Komen Italia dal 2000 ad oggi, attraverso la Race for the Cure, ha realizzato 597 progetti di altre associazioni per la lotta al tumore al seno. L’obiettivo è quello di unire le forze per poter conseguire grandi traguardi come corsi di aggiornamento per operatori sanitari, programmi di prevenzioni volti alla sensibilizzazione sulla prevenzione per donne e studentesse, servizi clinici e psicologici al fine di permettere il recupero psico-fisico delle donne operate e l’acquisto di apparecchi specifici per la diagnosi e per la cura di neoplasie al seno.

Il 2019 risulta essere l’anno con maggior affluenza degli ultimi 20 anni vedendo la partecipazione di 81.000 persone. La Komen Italia conta, a livello nazionale, circa 140.000 iscritti.

Quest’anno la lotta continua la sua corsa in modalità virtuale il 17 maggio ’20, giorno in cui si sarebbe dovuta tenere la 21° manifestazione di Roma. La Race della Citta Eterna organizza una maratona live sui canali social del progetto. La giornata sarà condotta dalla giornalista Olivia Tassara insieme alle madrine di sempre Rosanna Banfi e Maria Grazia Cucinotta. Importanti adesioni arrivano dalle Istituzioni, dal mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura, della medicina e del volontariato. La giornata sarà cadenzata da importanti iniziative tra cui uno spazio riservato al confronto tra i medici e le cosiddette donne in rosa, donne che convivono o che hanno sconfitto la malattia.

È di estrema necessità mantenere alta l’attenzione ai tumori al seno e accorciare le distanze tra chi soffre e chi cura. La condizione psicologica permette di ottenere risultati ancora più positivi e per renderli consistenti bisogna motivare e sostenere la ricerca.

“I tumori al seno continuano la loro corsa anche durante la pandemia. Nei prossimi 12 mesi, oltre 2 milioni di donne nel mondo riceveranno questa diagnosi e più di 600.000 perderanno la vita per questa malattia” così dichiara il Prof Riccardo Masetti, Direttore del Centro di Senologia della fondazione Policlinico Universitario “A.Gemelli” IRCCS di Roma e Presidente della Komen Italia.

“Le Race for the Cure– continua- hanno dato un grande contributo alla lotta ai tumori del seno. Grazie alle 56 Race organizzate in 20 anni in 7 città italiane e alla generosità di oltre 1 milione di iscritti e delle aziende che hanno partecipato, la Komen Italia ha potuto investire oltre 18 milioni di euro a sostegno della ricerca, della prevenzione e del miglioramento delle cure oncologiche. Bloccando le Race, la pandemia rischia di vanificare il percorso svolto sinora”.

Durante la maratona live sarà possibile effettuare una donazione libera o scegliere tra i gadget della capsule collection sul sito www.komen.it e ci si potrà anche iscrivere alla Race Virtuale di fine settembre e ricevere la maglia.

Nessuna pandemia e nessun distanziamento sociale potrà bloccare la solidarietà e quest’anno, più che mai, la partecipazione apporterà risultati concreti.(h. 12,00)

Chiara. Del Signore