Anche la Comunità parrocchiale di Anversa aderisce alla raccolta fondi per l’Ospedale di Sulmona

In questi giorni si stanno registrando significativi slanci di donazioni verso la Protezione Civile nazionale e di contributi per svariate iniziative territoriali.La Comunità parrocchiale e i Comitati festa di Anversa, di concerto con il Parroco Don Daniele Formisani, hanno aderito alla proposta di raccolta fondi per l’acquisto di macchinari e attrezzature necessari al reparto di Rianimazione e terapia intensiva dell’Ospedale SS. Annunziata di Sulmona, attraverso una generosa offerta.”Con la speranza-che sia utile per chiunque ne abbia bisogno e con l’auspicio che questa emergenza termini al più presto! (h9,30)