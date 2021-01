Anche in politica spesso la verità trionfa

Sulmona, 28 gennaio–E così mentre la politica locale è distratta a parlare di elezioni amministrative e a mettere nel tritacarne mediatico i tanti aspiranti sindaci( solo sindaci perchè nessuno vuole fare il Consigliere ) ieri l’altro in Consiglio regionale si è consumato un atto di straordinaria rilevanza che riguarda direttamente la nostra città ed il Centro Abruzzo e che nessuno dei fenomeni della politica sulmonese ( vecchi e nuovi) ha percepito o finge di non capire.

La storia del punto nascita presso l’Ospedale di Sulmona e le tante stranezze finora raccontate, anche a vanvera, stanno a testimoniare che questo territorio se non si organizza, non si attrezza adeguatamente, non spernacchia i ciarlatani che vengono a prendere in giro la nostra gente e soprattutto se non è capace di dotarsi di nuova classe politica e amministrativa non puo’ andare avanti e non puo’ avere prospettive. In Consiglio regionale sono state discusse due mozioni una di maggioranza( approvata) e una di minoranza( ovviamente bocciata) entrambe legate alla salvaguardia del punto nascita di Sulmona. Ma quello che ha fatto rumore è stato l’intervento nel dibattito del Capogruppo del Pd Silvio Paolucci ex Assessore regionale alla sanità e al bilancio che ha fatto chiarezza su tanti aspetti e soprattutto a messo a nudo i limiti della relazione del Governatore della Regione fatta sulla vicenda del punto nascita di Sulmona e che nei giorni scorsi aveva polemizzato in modo anche poco istituzionale con le decisioni assunte dal tavolo tecnico nazionale per apparire,comodamente, vittima delle decisioni del Governo di centrosinstra

Il resoconto integrale dell’intervento di Paolucci è disponile e il video circola sulla rete che merita di essere visionato per capire quello che è successo prima in Abruzzo con il Decreto Lorenzin, il Commissariamento della Sanità, l’uscita dell’Abruzzo da quella gestione commissariale ( 2017) e le cose fatte e non fatte dall’attuale Giunta regionale a partire dal 2018 in materia di Sanità soprattutto per il punto nascita della nostra città Poi l’affondo di Paolucci che ha tirato fuori documenti ufficiali ed ha parlato del luglio 2019 quando la relazione arrivata da Roma ( non gennaio 2020) per la storia del punto nascita di Sulmona ed ha posto un interrogativo preciso. ”Cosa ha fatto la Giunta regionale dal luglio 2019 ad oggi su questo problema?”

Questo è il problema che dovrebbe porsi oggi la politica sulmonese ma anche i sindacati ( per la verità molto attivi negli ultimi tempi) ,in una situazione così delicata e preoccupante come quella che stiamo vivendo. Invece finora abbiamo dovuto registrare le solite polemicucce vuote per guadagnare un po’ di visibilità o magari scaricare sempre e tutto sul sindaco della città( anche le loro incapacità di fare politica) o magari prendersela con quell’assessore comunale che andava in mezzo ai volontari a tagliare l’erba sui muri, oppure ex amministratori che hanno fatto solo danni e oggi vogliono fare i moralizzatori No questa non è la città che noi vogliamo immaginare per il futuro, né quella che avevamo vissuto in passato. Ci vuole ben altro. Ma molto di piu’. Buona giornata a tutti

Asterix