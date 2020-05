Anche Sospiri parla di ” figuraccia” della maggioranza in Consiglio regionale.Le tante reazioni

Sulmona,27 maggio– La mancata elezione del Garante per l’Infanzia da parte del Consiglio regionale e la spaccatura della maggioranza di centro destra è il tema nuovo del dibattito politico abruzzese . Tante le reazioni in queste ore che si susseguono. Anche il Presidente dell’Assemblea regionale Lorenzo Sospiri non ha apprezzato quanto accaduto “E’ grave non aver votato il Garante dell’Infanzia, non si fanno questi giochetti politici quando ci sono di mezzo i bambini. Non abbiamo scritto una bella pagina della storia del Consiglio regionale. Questa legge era importante e l’avevamo resuscitata dai cassetti impolverati del Consiglio regionale, non andava mischiato il livello politico su questo argomento”

Per Paolucci(Pd) un vero e proprio regolamento di conti nella maggioranza

Sulmona, 27 maggio– “Regolamento di conti all’interno della maggioranza di centrodestra in Consiglio Regionale, andata sotto in Aula nel corso della votazione del Garante per l’infanzia facendo così saltare la nomina”. Lo afferma il Capogruppo del Pd Silvio Paolucci che aggiunge: “Nonostante avesse i numeri per eleggerlo, non è avvenuto in nessuna delle votazioni utili, un disaccordo da cui è emerso un segnale chiaro di tensione, già serpeggiante anche nelle fasi di costruzione e approvazione della legge regionale denominata “Cura Abruzzo 2”. L’unico collante che finora sembrava tenere unita la maggioranza, le nomine, sembra invece rappresentare nelle ultime ore un vero incubo per Marsilio ed i suoi, che sulla designazione del Presidente dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, espressione del Gruppo Lega, raccoglie appena 12 voti. Spaccatura nella spaccatura sembra essere avvenuta all’interno del Gruppo di Forza Italia, dove il Consigliere Daniele D’Amario (Capogruppo FI), incassata la sconfitta sulla nomina del Garante per l’Infanzia, abbandona l’Aula lasciando la maggioranza appena ad un filo sul numero legale che il suo collega Umberto D’Annuntiis, sempre di Forza Italia, ha mantenuto per assicurare la validità della votazione cara alla Lega sull’IZS di Teramo. Mentre gli abruzzesi attendono ancora i soldi della Cassa integrazione e gli imprenditori segnalano malfunzionamenti per inviare le istanze sul bando “Aiuta Impresa”, la coalizione che sostiene la Giunta lenta che rallenta l’Abruzzo mette in scena uno spettacolo imbarazzante a colpi di veti incrociati sulle nomine che sembrano non tener conto del difficile momento che i cittadini abruzzesi stanno vivendo fuori dalle mura del Palazzo dell’Emiciclo” conclude Paolucci.

Testa (Fdi), è stato un grave errore

Sulmona, 27 maggio- “A fronte di proposte di leggi regionali di spessore ed utili alla collettività abruzzese approvate, quest’oggi in Consiglio regionale, sulla nomina dell’importante figura del Garante dell’Infanzia, il centrodestra ha fatto una pessima figura. Non è stato possibile eleggere il nominativo indicato da una forza politica di maggioranza, e sento il dovere istituzionale di evidenziare quanto l’avvenimento risulti parecchio increscioso. Da capogruppo di Fdi, inoltre, da sempre vicino ad una tematica così sensibile come quella del delicato mondo dei bambini e dall’adolescenza, tanto da avanzare una richiesta di l’indagine conoscitiva sul sistema degli affidi in Abruzzo, mi sento ancor più indignato. È compito nostro tutelare i diritti dei minori con ogni strumento di cui disponiamo, ed il Garante è di fondamentale importanza, quale organo di promozione e vigilanza dei diritti dell’infanzia e adolescenza sul territorio , anche nell’ottica di colmare le attuali lacune del Sistema, in ordine a svariati aspetti che attengo alla vita, alla crescita e alla formazione dei più piccoli. La mancata nomina è un grave errore cui occorre porre un celere rimedio”. Così, il Capogruppo di Fdi in Consiglio regionale, Guerino Testa

Mariani e Scoccia: maggioranza spaccata su tutto

Sulmona, 27 maggio- “Una maggioranza spaccata, incapace di governare i processi, litigiosa e in disaccordo su tutto. È questo il quadro della giornata di ieri in Regione, che porta con se un chiaro messaggio al Presidente Sospiri, dominus del Consiglio, che doveva essere il garante delle operazioni di nomina all’ordine del giorno. Il Consiglio regionale aveva in calendario la nomina del Collegio delle Garanzie statutarie, organismo fondamentale non operante ormai da settembre scorso per mancanza del plenum, Garante dell’infanzia e Presidente IZS”. Ad affermarlo i Consiglieri regionali Sandro Mariani e Marianna Scoccia in una nota congiunta. “Un pacchetto che evidentemente non è stato sufficiente a soddisfare le logiche di spartizione nella maggioranza di centrodestra. Infatti – si legge nella nota – dopo il voto unanime della terna per il Collegio delle Garanzie statutarie la maggioranza è deflagrata sulla nomina del Garante per l’infanzia. Dopo le prime tre votazioni, che necessitavano della maggioranza qualificata, alla quarta il nome dell’avvocato pescarese Maria Concetta Falivene, in quota Forza Italia, si è fermata a 15 voti, ne erano necessari 16, nonostante i 17 voti a disposizione della maggioranza. Due voti di centro destra sono andati all’On. della Lega Bellachioma e a Caterina Longo, moglie dell’Assessore Fioretti. Il “tradimento” ha innescato la rappresaglia dei forzisti che non hanno partecipato al voto per la nomina del presidente dell’IZS, parliamo di Davide Calcedonio Di Giacinto scelto dalla Lega. Anche qui non sono mancati i burloni di turno con un voto espresso persino a favore del Marchese Serbelloni Mazzanti vien dal mare. Alla seconda votazione, dopo la prima nulla, il numero legale è stato mantenuto solo grazie al voto in extremis del Sottosegretario D’ Annuntiis, il quale ha preferito salvare la poltrona piuttosto che far saltare il banco, convinto personalmente dal Presidente Marsilio. Si è giunti così all’elezione di Di Giacinto con 12 voti, la Lega più uno. Ci scusiamo con i lettori per questa scrupolosa cronaca della giornata – concludono Mariani e Scoccia – ma pensiamo sia significativa per dare il segno di cosa sta davvero a cuore a chi governa l’Abruzzo. Certamente non gli abruzzesi”

Marcozzi (M5S), atteggiamento irresponsabile della maggioranza

Sulmona,27 maggio– “La spaccatura della maggioranza non ha risparmiato nemmeno una nomina importante come quella del Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Il teatrino a cui siamo stati costretti ad assistere durante il Consiglio regionale, con la maggioranza che, nonostante avesse i numeri per farlo in autonomia, non è stata in grado di votare una figura decisiva a tutela dei bambini della nostra regione, è assolutamente vergognoso. Mai come in questo momento è necessario garantire tutela e sostegno a ogni cittadino abruzzese, senza lasciare scoperta nessuna fascia di età. Invece l’atteggiamento irresponsabile della maggioranza li ha portati ad anteporre i giochi politici a una nomina necessaria per gli abruzzesi più giovani, che rappresentano il futuro di questa Regione. Evidentemente, le priorità del centro destra sono altre, ma quella che si è consumata in aula è una figuraccia che avrà inevitabili ripercussioni sull’immagine dell’Abruzzo. E gli unici responsabili sono da cercare tra gli esponenti di una maggioranza che, ormai, non riesce più trovare la quadra nemmeno su argomenti che dovrebbero rimanere alla larga da qualsiasi divisione partitica”. Ad affermarlo, a commento della mancata nomina del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, è il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi.

L.D.M.