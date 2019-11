Anche il Presidente del Senato Casellati fra i premiati per ‘ Aquila d’oro 2019’

Appuntamento ad Isernia il 22 novembre 2019 ore 10:30, per la quattordicesima edizione del Premio – dedicato quest’anno al tema: “Ambiente e Salute Pubblica”.

Sulmona, 19 novembre- Quest’anno il prestigioso riconoscimento sarà conferito al Presidente del Senato Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati, a Mons. Giuseppe Sciacca Segretario del Supremo tribunale della Segnatura apostolica, all’Avv. Duilio Vigliotti Commissario per la gestione del Museo civico della Memoria di Isernia, al Dr. Luigi Di Giulio Medico Chiropratico in Los Angeles.

“La salvaguardia dell’Ambiente, la tutela della salute umana sono diritti del cittadino, della famiglia e della Comunità. È dovere delle Istituzioni, sia esse in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale attuare le migliori politiche per creare un adeguato sistema di tutela.

Grazie ai giovani è aumentata la presa di coscienza del rischio che incombe in ambito planetario, ora è auspicabile che anche gli adulti vigilino responsabilmente per la tutela ambientale”; questo è il messaggio che partirà il 22 novembre da Isernia in occasione della XIV edizione del Premio, patrocinata dal Comune di Isernia, dalla Regione Molise e dal “Parco Nazionale dell’Abruzzo, del Lazio e del Molise”.

L’evento è promosso dall’Associazione Corfinium Onlus con la partnership del Comune di Isernia, dell’AIDOSP (Associazione Italiana Dottori in Scienze Politiche), della Comunità Montana Sirentina e di Nobili Terre Italiane. Alla manifestazione, che si svolgerà Presso l’Auditorium “Unità d’Italia” – Isernia, il 22 novembre p.v., alle ore 09:00, parteciperanno Tre Istituti scolastici (Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” , Istituto S.I.S. “Maiorana-Fascitelli”, Istituto S.I.S. “Fermi-Mattei) con numerosi giovani studenti i quali oltre a ricevere il messaggio sulla tutela dell’Ambiente, scopriranno una pagina di storia inedita al grande pubblico: la nascita dell’Italia antica, la prima lotta per l’ottenimento dei Diritti Umani e l’affermazione dei Valori e degli Ideali italici, oggi necessari per rinvigorire il senso di appartenenza ad una grande Nazione, denominata “Italia” già nel 90 a.C..

“Come ormai noto – afferma il Prof. Fabrizio Politi – Presidente della Commissione Scientifica del Premio AQUILA D’ORO INTERNATIONAL è nato nel cuore delle terre italiche (Valle Peligna), e ha lo scopo di rivitalizzare i valori italici attraverso il riconoscimento di particolari meriti ai discendenti delle famiglie italiche e/o a persone che si sono particolarmente distinte in azioni promosse a favore del territorio e delle comunità italiche. I premiati di quest’anno, così come nelle precedenti edizioni – continua Politi – sono un grande esempio di valore, di eccellenza che l’Italia può vantare nel mondo.”

Nel corso dell’evento saranno assegnate anche tre ‘Menzioni Speciali’, al Dott. Romolo D’Orazio Imprenditore, al Prof. Aniello Russo Spena Presidente dell’Accademia delle Scienze d’Abruzzo e al Maestro Achille Curatella pittore e scultore.