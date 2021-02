 Anche il Centro Abruzzo protagonista per la proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista

Anche il Centro Abruzzo protagonista per la proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e

Sulmona, 11 febbraio- Da anni assistiamo impassibili al proliferare e all’esposizione ovunque di simboli che richiamano al fascismo e nazismo, frutto di anni di sottovalutazione del fenomeno e del ritorno di queste ideologie che, mai come oggi, sono pericolose. Il ‘Rapporto Italia 2020’ dell’Eurispes ci dice che dal 2004 ad oggi è aumentato il numero di chi pensa che la Shoah non sia mai avvenuta. Inizia così appello della sezione ANPI della Valle Peligna

Siamo un Paese in cui una senatrice a vita di 90 anni deve vivere sotto scorta per le continue minacce. Che Paese possiamo essere se una donna che è stata deportata nei campi di concentramento deve viaggiare con la scorta perché minacciata? Per queste e altre ragioni il Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, ha lanciato una campagna di raccolta firme per presentare alle Camere una proposta di legge di iniziativa popolare che prevede pene severe per chi si rende colpevole di propaganda delle ideologie fasciste e naziste, con qualunque mezzo di diffusione – con l’aggravante di diffusione in rete – e della produzione e vendita di oggetti celebrativi dei regimi fascista e nazista.

Siamo di fronte a nuovi razzismi, nazionalismi, sovranismi, che, attraverso il ripudio della memoria e lo stravolgimento della storia, provano a minare la base della nostra Democrazia che è la nostra Costituzione.

L’ANPI, da sempre in prima linea nelle battaglie di civiltà, invita i cittadini, le iscritte e gli iscritti alla Sezione Valle Peligna, a recarsi presso il proprio Comune di residenza per sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare “ Contro la propaganda e la diffusione di messaggi innegianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti di oggetti con simboli fascisti e nazisti” promossa dal Sindaco di Stazzema Maurizio Verona.

Facciamo sentire forte, si legge nell’appello, la nostra voce antifascista perché una volta per tutte il fascismo ed il nazismo vengano condannati con una legge che nasce dal basso.