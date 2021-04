Anche gli studenti Universitari ora alzano la voce “Basta, Regione troppo lenta”

Manifestazione stamani a L’Aquila dinanzi all’Emiciclo sede dell’Assemblea regionale per protestare contro i ritardi nella erogazione delle borse di studio. Aspettano da oltre 130 giorni gli aventi diritto che in Abruzzo sono quasi 2000 e sicuramemte è piuttosto imbarazzante per la politica abruzzese

Sulmona, 23 aprile– “Questa mattina come coordinamento regionale UDU (UDU L’Aquila, UDU Teramo e 360 gradi Chieti-Pescara) siamo scesi in piazza per denunciare, ancora una volta, la situazione di quasi 2000 studentesse e studenti che da 130 giorni sono idonei ma non beneficiari di borsa di studio in Abruzzo, di cui oltre 1300 a Chieti, 367 all’Aquila e circa 200 a Teramo, per la mancanza di fondi regionali.

Il 5 marzo abbiamo iniziato, dopo mesi di tentativi di dialogo con la Regione Abruzzo, un percorso di mobilitazione che oggi ci ha portati davanti al palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila. Siamo sbalorditi di come neanche la crisi sanitaria, economica e sociale correlata al COVID-19 abbia aumentato la sensibilità politica della nostra regione rispetto alle esigenze e ai bisogni degli studenti universitari, abbandonati a se stessi senza i fondi necessari per iniziare o continuare i propri studi. Il nostro obiettivo, come da mesi, è la copertura integrale di tutte le borse di studio universitarie della Regione e non ci fermeremo fino a quando non sarà raggiunto, convinti che nessuno debba essere lasciato indietro. Le istituzioni competenti a seguito della nostra mobilitazione devono prendere definitivamente atto della gravità della situazione e agire di conseguenza prima che sia troppo tardi. Noi lotteremo fino alla fine per l’affermazione dei nostri diritti, convinti che il diritto a studiare, anche in Abruzzo, sia il presupposto per un mondo migliore e più giusto”.

Questo è quanto si legge dal comunicato stampa emesso dall’UDU L’Aquila, UDU Teramo e da 360 gradi di Chieti Pescara. Il coordinamento regionale UDU composto dalle tre realtà delle quattro province torna, ancora una volta, a denunciare la situazione di quasi 2000 studentesse e studenti idonei ma non beneficiari di borsa di studio in Abruzzo, di cui oltre 1300 a Chieti, 367 all’Aquila e circa 200 a Teramo, per la mancanza di fondi regionali.

Questa mattina l’Unione degli Universitari si è raccolta davanti al Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila per rivendicare il diritto inalienabile allo studio. Il centro della manifestazione si basa sulla richiesta della copertura integrale delle borse di studio Universitarie da parte della Regione Abruzzo. Si richiede di non fare economie sul futuro di una Regione che tanto ha bisogno di aggrapparsi alle nuove leve della società per evitare lo spopolamento e l’invecchiamento del Territorio.

“Da mesi, in tutte le sedi – si legge nel documento – abbiamo cercato di scongiurare il ripresentarsi di questa situazione. Il 20 novembre 2020 avevamo chiesto al neoassessore per il diritto allo studio Pietro Quaresimale un incontro; nuovamente lo avevamo chiesto l’11 dicembre; l’incontro c’è stato nel mese di gennaio ed è stata l’occasione per consegnare un documento in cui si evidenziavano diverse criticità sul mondo del diritto allo studio: dalle borse, alla residenzialità, ai criteri di accesso. Dopo quell’incontro abbiamo, invano, tentato di incontrare anche l’assessore al bilancio Guido Quintino Liris. Il perdurare della situazione ci ha portato a scendere in piazza il 5 marzo e dopo quel momento ad organizzare ogni venerdì delle manifestazioni telematiche tramite social bombing e foto petizioni”.

Queste sono le parole dei rappresentanti dell’Unione degli Universitari Abruzzesi che oggi, per l’ennesima volta, hanno portato in piazza le criticità di un’Istituzione che ha l’obbligo di tutelare il futuro dei giovani, permettendo loro di formarsi indipendentemente dal proprio background economico e sociale.

“È inaccettabile che la Regione non copra le borse di studio, soprattutto in un anno di grande emergenza come questa. – dichiara Jakub Chalupczak, coordinatore dell’udu Teramo – Altrettanto grave è il fatto che l‘assessore Quaresimale non voglia neanche ascoltare le nostre richieste”.

“I problemi del diritto allo studio non si limitano certo a questo – aggiunge Francesco di Giovanni, rappresentante nella CRU e membro dell’esecutivo dell’udu Teramo- è dal 2014 che aspettiamo la convocazione della Conferenza Regione-Università dove si possono affrontare le tante problematiche universitarie con cooperazione e programmazione sempre al fine di garantire il diritto allo studio”. Gli studenti universitari lottano con consapevolezza al fine di creare un mondo più giusto, per ottenere un diritto equo allo studio volto a garantire uno dei capisaldi della Democrazia sancito dalla Costituzione Italiana. Giovani che credono nel proprio Territorio e che si impegnano affinché possa tornare ad essere terreno fertile per la crescita di nuove risorse.

Chiara Del Signore