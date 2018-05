Anche  Di Girolamo (M5S) su vicenda  Cooperativa Servizi Turistici di Sulmona,

Sulmona, 9 maggio “Apprendiamo in queste ore l’esito di una vicenda che abbiamo seguito dacché ci fu segnalata sia dai lavoratori della cooperativa Zoe, a rischio di perdita del lavoro, sia dai rappresentanti del sindacato FP – CGIL, Anthony Pasqualone e Francesco Marrelli. Siamo nella spinosa materia del lavoro e della tutela dei diritti dei lavoratori: come si evince dai dettagli emersi e pubblicati ieri sera e che continuano ad essere diffusi, sembra ormai del tutto evidente che ha avuto esito fallimentare ogni tentavo di confronto con la Cooperativa aggiudicataria dell’appalto dei servizi in oggetto, al fine del rispetto della clausola sociale di salvaguardia dei lavoratori aventi diritto”. Lo scrive oggi in una nota la sen.Gabriella Di Girolamo (M5S)

“La disattesa di uno degli ultimi baluardi di difesa dei lavoratori, l’imprescindibile clausola sociale di salvaguardia, costituisce di per sé cosa grave e degna di attenzione, poiché anche un singolo episodio- prosegue Di Girolamo- può ben fungere da cartina tornasole di modi di intendere e fare che vanno evitati e stigmatizzati. Nel caso specifico rileviamo un atteggiamento e un comportamento riprovevoli da parte di una cooperativa “sociale”, la Cooperativa Servizi Turistici di Sulmona, la quale, per mezzo delle dichiarazioni della sua Presidente, Rossella De Deo, in sede di convocazione dell’Ispettorato provinciale del Lavoro a l’Aquila, ha ostentato il più assoluto dispregio della suddetta clausola, neanche rappresentasse una Società sorda privata. Accantonando il “sociale” che la caratterizza come Cooperativa di tipo B e pertanto più che mai tenuta al rispetto del contratto nazionale che le dà giuridica ragion d’essere, la Cooperativa Servizi Turistici va in barba a quanto sottoscritto in regime di proroga di un appalto dei servizi e assicurando che altrettanto farà al momento della presa in carico del servizio per un anno, già aggiudicatole dall’esito della Gara per i medesimi servizi.”

Dopo aver definito” giusto e corretto” l’intervento della Cgil – Di Girolamo aggiunge “Tale incresciosa modalità di intendere e interpretare contratti in virtù dei quali la Cooperativa Servizi Turistici gestisce danari pubblici, indubbiamente favorita quanto meno da disattenzione da parte di chi le regole dovrebbe farle rispettare all’interno della macchina amministrativa, apre di fatto due vie auspicabili: da un lato che la parte sana dell’Amministrazione proceda a fare chiarezza e a revocare il servizio a chi con evidenza di prove non ottempera al dispositivo legislativo in materia di lavoro, dall’altro incentiva il nostro compito di sorveglianza su meccanismi ormai logori che si avvalgono di sotterfugi: ebbene, insieme alle forze di tutela sociale, saremo un vero e proprio presidio al fine di fare luce costantemente su passaggi che devono in ogni sua più piccola parte garantire sempre, sempre, i diritti dei cittadini, dei lavoratori, delle persone oneste”. (h. 20,00)