Bugnara,27 dicembre- Anche il Comune di Bugnara,c ome molti altri centri della Valle peligna, si prepara a deliberare il proprio no alla chiusura del Tribunale di Sulmona. Il sindaco Giuseppe Lo Stracco ha convocato per domani pomeriggio ( ore 17,00) l’Assemblea Civica proprio proprio per ribadire la volontà precisa in questa direzione.(h.9,30)