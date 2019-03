Anche a Sulmona tanta voglia di .. PD

Sulmona, 3 marzo-Anche la città di Sulmona oggi vede aversi luogo le primarie del Partito Democratico al fine di eleggere il Segretario Nazionale del Partito. In Piazza Garibaldi è stato allestito il padiglione sin dalle prime ore del mattino con le urne nelle quali inserire le schede. I candidati in lizza per la Segreteria Nazionale sonoNicola Zingaretti, Maurizio Martina, Roberto Giacchetti.

Si vota dalle ore otto di questa mattina alle ore venti e possono partecipare tutti, l’intera Società Civile. Le Primarie sono una partecipazione democratica per consentire al pluralismo sociale di esprimere la propria preferenza. Molta la partecipazione sin dalle prime ore di oggi: davanti il padiglione vi era la consueta fila di cittadini accorsi per esprimere il loro voto. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle urne in molte piazze d’Italia. Come si sol dire in bocca al lupo ai tre candidati; vinca il più eletto. Alle ore 13 il numero dei votanti è stato di quasi 350 persone (h. 14,00)

Andrea Pantaleo

AFFLUENZA AI SEGGI CAMPIONE IN ABRUZZO ALLE ORE 12,00