Anche a Sulmona passa la  sfida del “pacchetto lavoro”

L’iniziativa promossa dalla Regione Abruzzo è stata presentata questo pomeriggio in città. Tante le opportunità offerte dalle diverse linee d’azione e per i giovani si tratta di una grande opportunità con cui misurarsi. Una sola cosa stonata: fra i diversi intervenuti presenti solamente due Consiglieri comunali (Di Rienzo e Di Masci) la maggior parte evidentemente è più attenta a litigare a seguire gli isterismi della politica cittadina perché quando si tratta di confrontarsi con i problemi concreti, come quello del lavoro, fanno finta di non vedere, non sentire e non capire. Tutto questo mentre la città ormai allo sbando continua a lamentarsi e a piangersi addosso

Sulmona, 19 settembre. Incontro con l’Assessore regionale Lorenzo Berardinetti nel pomeriggio a Sulmona presso la Sala della Comunità in occasione della presentazione del “pacchetto lavoro” varata dalla Regione Abruzzo I bandi del “pacchetto lavoro” saranno operativi dal mese di ottobre e gli interessati avranno trenta giorni per presentare domande e richieste di partecipazione. Il lavoro è un tema centrale e l’incontro di questo pomeriggio in Valle Peligna per il territorio ha un significato molto particolare se si considera che, la Valle Peligna, ha un tasso di disoccupazione pari al doppio della media nazionale. L’obiettivo del “pacchetto lavoro” messo a punto da parte della Regione Abruzzo ha la finalità di volerlo rilanciare in tutte le sue realtà e peculiarità fondamentali. Si tratta di un un piano operativo che prevede,tra l’altro, la finalità di rilanciare il sistema economico lavorativo della regione prevedendo proposte ed azioni concrete da sviluppare

Fra le linee d’intervento figura la Garanzia Over che può contare su un finanziamento di quattro milioni di euro e con esso la Regione ha proceduto ad attivare due misure le quali prevedono assunzioni immediate a tempo indeterminato, oppure assunzioni le quali saranno precedute da tirocini formativi extracurriculari. Interessati alla Garanzia Over sono le persone disoccupate le quali hanno compiuto il trentesimo anno di età, e che risultino essere residenti in uno dei Comuni della Regione Abruzzo. Sono previsti inoltre incentivi sino a seimila euro per le assunzioni di lavoratori di età compresa fra i trenta e i quarantanove anni, novemila euro per le assunzioni di lavoratrici tra i trenta ed i quarantanove anni, per i lavoratori over cinquanta, ed infine di dodicimila euro per assunzioni di lavoratrici over cinquanta.

La Garanzia Giovani ha avuto una dotazione di 27.842.855.00 euro ed ha riscosso molto successo sia per i risultati occupazionali conseguiti, sia in termini delle politiche del lavoro attivare e portare avanti. Alla linea Garanzia Giovani possono partecipare soggetti interessati iscritti al programma di età compresa tra i diciannove e ventinove anni; la durata del tirocinio è stimata in sei mesi, l’indennità mensile a carico della Regione Abruzzo è di trecento euro. Lo stanziamento alla Garanzia Giovani è stato di 15.000.000.00 euro. Il programma prevede la formazione mirata a fornire le conoscenze necessarie per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro considerato e tenuto conto delle esigenze e fabbisogni da parte delle aziende. Sono previsti inoltre incentivi all’Assunzione per un importo pari a 4.000.000.00 di euro i quali possono essere richiesti da parte delle Aziende localizzate nel territorio della Regione Abruzzo, a tempo determinato full time o part time per disoccupati e inoccupati; inoltre è ammessa la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. L’incentivo concesso in regime de minimis varia da seimila a dodicimila euro in relazione all’età e al tipo di lavoratore. L’incentivo è fruibile per tre anni.

Il Programma prevede inoltre i finanziamenti agevolati all’auto imprenditorialità: da maggio a giugno è stato aperto lo sportello per consentire la presentazione delle candidature all’avviso Vocazione Impresa al fine di poter procedere l’avvio di nuove imprese da parte delle persone disoccupate aventi un’età over trenta. Altra realtà è la Creazione di Impresa 4.0 la quale ha avuto un importo di 5.452.257.00 euro avente la finalità di andare incontro ai giovani disoccupati. La Regione con questa altra proposta ha sentito il dovere di promuovere interventi aventi la finalità di creazione d’impresa e del lavoro autonomo in attività innovative, attraverso percorsi di sostegno ivi compreso il trasferimento d’azienda per ricambio generazionale. Non manca anche il Microcredito avente la peculiarità di poter concedere un finanziamento a tasso agevolato del 1%, previo avviso pubblico ad imprese finanziate dal Fondo Microcredito FSE, per l’attribuzione di risorse finanziarie aggiuntive. La finalità è quella di sostenere imprese esistenti garantendone la sostenibilità e la crescita.

Per concludere nel Pacchetto Lavoro approvato dalla Regione Abruzzo vi è il Voucher il quale riguarda i lavoratori autonomi ed i professionisti per il quale è stato finanziato un importo pari a 2.000.000.00 euro; i soggetti interessati sono i lavoratori autonomi in possesso della partita IVA, titolari di microimprese, i soci di cooperative e liberi professionisti, iscritti ai rispettivi Albi professionali, residenti nella Regione Abruzzo. L’obiettivo di tal proposta è quello di rafforzare le competenze. Al termine non è mancato il dibattito ed il confronto delle idee da parte dei presenti (h. 19,50)

Andrea Pantaleo