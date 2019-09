L’Aquila, è la notte europea dei ricercatori

L’Aquila, 27 settembre– Sharper è uno dei nove progetti italiani finanziati dalla Commissione Europea nel quadro della azioni Marie Sklodowska-Curie e si svolgerà oggi, 27 settembre, contemporaneamente in dodici città italiane. Sharper (SHAring Researchers’Passions for Evidences and Reselience) ha l’obiettivo di coinvolgere tutti i cittadini nella scoperta del mestiere di ricercatore e condividere con loro la passione per la scoperta, del ruolo che i ricercatori svolgono nel costruire il futuro della società attraverso l’indagine del mondo basata sui fatti, le osservazioni e l’abilità nell’adattarsi e interpretare contesti sociali e culturali sempre più complessi e in continua evoluzione.

A L’Aquila l’evento è organizzato dai laboratori Nazionali del Gran Sasso in collaborazione con altre realtà importanti del territorio quali Gran Sasso Science Institute (GSSI), Comune dell’Aquila, Regione Abruzzo, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, INGV, Dompé, l’Osservatorio astronomico d’Abruzzo, l’Associazione per l’insegnamento della Fisica, e poi istituzioni quali la polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Leonardo Spa e l’Accademia delle Belle Arti.

Univaq con “Street Science” partecipa con oltre 500 studenti, docenti, ricercatori dell’Università che saranno presenti con numerosi eventi tra laboratori, performance artistiche, dimostrazioni per condividere con il pubblico l’entusiasmo, le emozioni e il desiderio di conoscenza che caratterizzano l’opera quotidiana dei ricercatori.

Dal 2014, questo è infatti il sesto anno, la Notte Europea dei Ricercatori coinvolge decine di migliaia di persone che affollano il centro storico dell’Aquila per partecipare alla vasta gamma di attività proposte dagli istituti di ricerca della città pensate e realizzate per un pubblico di ogni età. Un’occasione imperdibile per vivere un momento in cui ricerca, scienze, tecnologia, e intrattenimento si mescolano per dare la possibilità a tutti di confrontarsi con le sfide che i ricercatori affrontano ogni giorno. Sharper ancora una volta è l’occasione per grandi e piccoli di lasciarsi emozionare e coinvolgere dalla curiosità e dalla passione per la scienza. Le attività saranno rivolte non soltanto agli appassionati che desiderano avvicinarsi al mondo della scienza ma anche alle scuole di ogni ordine e grado.

Sono sette le location in cui si terranno i numerosissimi eventi in programma: Palazzo dell’Emiciclo, GSSI Rettorato, Villa comunale, Piazza Duomo, Palazzo Fibbioni, San Bernardino, Auditorium del Parco.

Tra gli eventi da non perdere segnaliamo:

Emiciclo (sala Ipogea ore 10,30): Ricerca e tecnologia: una sinergia vincente per la rinascita. La ricerca scientifica e tecnologica è da sempre strumento di sviluppo economico sociale. L’esempio di L’Aquila nelle parole di chi continuerà ad impegnarsi al processo di rinascita della città.

GSSI Rettorato (Aula Magna ore 17.00): lo spettacolo Fake news, clamorose ambiguità, comuni fraintendimenti; un dialogo aperto tra attori e pubblico per fare chiarezza sulla diffusione e fruizione delle informazioni.

Villa comunale – Star Party: il planetario. Viaggio tra i pianeti del sistema solare, la Luna, il Sole, i buchi neri e l’Universo violento a cavallo di un raggio di luce verso le galassie più lontane. Si rivivrà l’emozione della missione Apollo 11 a 50 anni dallo sbarco sulla Luna. In programma venerdì 27 dalle 15.00 alla 22.00 ma anche il giorno dopo, sabato 28, dalle 15.00 alle 24.00.

Piazza Duomo ospiterà molte attività dedicate soprattutto ai bambini come “Le meraviglie del sistema Solare”, “La matematica delle api”, Rumbling Eart dove i ricercatori dell’INGV raccontano come l’uomo riesce a convivere con le forze della natura. Si potrà anche conoscere meglio la robotica, il magnetismo, i giochi ed apparecchi elettronici, la scienza nel mondo della scuola, la scoperta della statistica.

Altri spazi sono dedicati al genio di Leonardo e all’evoluzione dell’umanità.

Sempre in attraverso un mix di teoria, dimostrazioni interattive e laboratori mobili, i visitatori potranno scoprire quanta ricerca e tecnologia si nasconde dietro le indagini e alle scene del crimine. Le nuove frontiere dell’identificazione – Polizia scientifica; Le emozioni: influenza sulla guida e sugli incidenti – Polizia Stradale; #INSTAuriamo la legalità – conosciamo davvero le potenzialità della rete? L’evoluzione dei reati che coinvolgono i minori, dal Cyberbullismo al Revengeporn nell’aula didattica multimediale all’interno del truck “Una vita da social” – Polizia postale; Intelligenza artificiale e sicurezza – Una sfida per l’Arma dei Carabinieri e la tutela dei cittadini Reparto Investigazioni Scientifiche R.I.S. Gruppo Intervento Speciale G.I.S.; Comando per la tutela del Patrimonio Culturale T.P.C. Comando Antifalsificazione Monentaria – Carabinieri.

I Carabinieri Forestali per la conoscenza e la tutela dell’ambiente – Controllo del commercio di specie selvatiche e lotta al bracconaggio; Monitoraggio dello stato di salute delle foreste; Le unità cinofile antiveleno nella prevenzione e nel contrasto all’uso del veleno – Carabinieri forestali.

Nuove tecnologie applicate al soccorso – Vigili del fuoco; come affrontare situazioni di pericolo; Soccorso e tecnologia; I droni al servizio della sicurezza – Vigili del fuoco.

Soccorso alpino della Guardia di Finanza – L’evoluzione tecnica dei materiali, degli equipaggiamenti e delle strumentazioni – Guardia di Finanza.

VE.I.CO.LO. – Visita l’innovativo mezzo mobile con spazi espositivi – Guardia di Finanza.

L’Evoluzione dell’umanità: 22 agosto 1864 – Lezioni informative sul soccorso e simulazione della Croce Rossa Italiana in collaborazione con la Polstrada e soccorsi speciali. Mostra sull’evoluzione dei Presidi nei decenni e sul loro impiego. CRI – Comitato di L’Aquila.

Is it teleportation? – Teletrasportatevi in una realtà diversa con Digitalcomoedia tra nuove tecnologie e cartoni animati virtuali.

Palazzo Fibbioni – Conferenza “Tempeste solari e GPS: esiste il rischio di perdere la rotta?”( ore 18,30)

San Bernanrdino – Laser –Party: A caccia di mitie leggende del cielo con un super laser (dalle 29,30 alle 22,00)

Auditorium del Parco – Conferenza spettacolo “Movie Science – Quando il cinema racconta la scienza (ore 17.00)

Conferenza “Quella volta che “NON” siamo andati su Marte” (ore 18,30)

“Le stelle del cinema” – Conferenza-Spettacolo (ore 21.30)

Maria Teressa Liberatore