Anche a Castel di Sangro la carovana della prevenzione

Castel si Sangro, 20 Ottobre- Nel mese della Prevenzione, anche Castel di Sangro ha indossato il “rosa” Nell’ambito della campagna nazionale per la sensibilizzazione alla prevenzione, organizzata dalla “Komen Italia” e tramite la fattiva e importante collaborazione del Comitato Komen Abruzzo, l’Associazione” AmoRosa”offre il suo contributo, ospitando e organizzando la presenza di una Carovana speciale.

In Piazza Plebiscito, dalle ore 11.00 alle 18.30, in un assolato 19 ottobre, sono state effettuate 108 visite gratuite per gli utenti: 37 mammografie; 18 ecografie mammarie; 16 visite ginecologiche e 37 visite alla tiroide con ecografia.E’ stata inoltre predisposta una postazione per il ritiro dei campioni per la prevenzione dei tumori del colon retto, a cura del dipartimento di screening della Asl 1.

La Carovana “rosa” è il risultato di una preziosa commistione tra competenze e professionalità del territorio, specialisti di settore e associazioni di volontariato, attori indispensabili per la realizzazione di un’autentica Comunità solidale. Di spessore la presenza dello staff medico del Policlinico Gemelli di Roma e dei medici ad esso collegati che hanno dimostrato altissima professionalità ma anche grandissima umanità.

”Fare rete contro l’insorgere di malattie importanti è necessario per facilitare il lavoro degli operatori del settore. Le Associazioni possono fare molto per sensibilizzare alla prevenzione, coadiuvando il lavoro di chi si impegna ogni giorno in questa dura battaglia”, così commenta la Presidente di AmoRosa, Raffaella Dell’Erede. Un messaggio di speranza per sconfiggere la paura e per alimentare la cultura di un ben-essere che deve albergare in un corretto stile di vita e di consapevolezza di sé.