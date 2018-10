”AmoRosa” un successo a Castel di Sangro

Castel di Sangro, 29 Ottobre– Due giorni intensi il 25 e 26 ottobre per l’Associazione “AmoRosa”all’interno del mese della prevenzione. Un successo l’iniziativa del 25 ottobre quando, grazie all’opera prestata gratuitamente dal dottor Alberto Bafile, illustre senologo e dal dottor Renato Di Cerce, stimato professionista, 62 donne hanno potuto fruire di un’opportunità importante e cioè visita senologica ed ecografia. Soddisfatte e più consapevoli quelle donne, rassicurate dalle parole di chi opera sul campo con estrema competenza.

“AmoRosa ha offerto al territorio un servizio dall’incalcolabile valore umano e dall’altissimo valore professionale in modalità gratuita” commenta la Presidente dell’Associazione, Raffaella Dell’Erede, che aggiunge “la nostra Associazione si propone di supportare la prevenzione sul territorio, affianco e con l’egida delle istituzioni sanitarie locali per un’azione ampia e capillare allo stesso tempo”.

Proprio grazie all’attività che l’Associazione AmoRosa persegue dall’8 marzo, giorno della sua nascita, la Komen Italia, Associazione Internazionale che si occupa da 20 anni di prevenzione dei tumori della mammella, ha invitato il sodalizio altosangrino alla manifestazione tenutasi il 26 ottobre a Pescara, per la fondazione del Comitato Komen Abruzzo. “Ci ritroviamo perfettamente nelle parole del professor Masetti” presenza illustre al convegno pescarese del 26 ottobre, commenta ancora la Presidente di AmoRosa “il quale ci tiene a sottolineare l’importanza dell’associazionismo che aiuta nei percorsi di malattia ma, moltissimo, in quelli di prevenzione. Le donne attraversate dalla malattia non sono più donne malate ma devono diventare ambasciatrici della prevenzione”. Il prof. Masetti ha anche annunciato in anteprima la “Race for the Cure” in Abruzzo, prevista dal 20 al 22 settembre 2019 a Pescara.(h. 14,00