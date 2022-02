“Amores – L’Amore secondo Ovidio”,a Sulmona nel giorno di San Valentino

L’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune à in programma al Cinema Pacifico, 14 febbraio 2022, ore 18.00

Sulmona, 7 febbraio– Nella giornata dedicata a San Valentino, il vescovo martire di Terni, assunta poi come festa degli innamorati, sarà Ovidio a guidare gli spettatori in un percorso che mette in luce le forme dell’amore, grazie a brani tratti dalle opere da lui dedicate a questo tema. I versi del poeta sulmonese rivivono nelle parole dei due attori Tiziana Di Tonno e Milo Vallone, accompagnati da Vincenzo De Ritis alla fisarmonica.

Lo spettacolo “Amores – L’Amore secondo Ovidio” è prodotto dall’Associazione Culturale Ozio Kreativo di Pescara ed è rivolto a un pubblico di tutte le età: una occasione per trascorrere insieme un pomeriggio, da offrire anche come originale regalo.Inizialmente previsto per lo scorso dicembre nell’ambito delle iniziative natalizie, organizzate dall’Assessorato alla Cultura, e poi rimandato per esigenze sanitarie, si svolgerà il giorno 14 febbraio p.v., alle ore 18:00, nel Cinema Pacifico di Sulmona in Via Roma. L’iniziativa è gratuita e con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza e in ossequio alle prescrizioni vigenti per il contenimento dell’emergenza epidemica da Covid 19; è necessario essere provvisti di mascherina FFP2 nonché di Super-GreenPass (GP rafforzato) da esibire all’ingresso del Cinema Pacifico al personale addetto alle verifiche.

Per informazioni: Ufficio Turistico – IAT Sulmona tel. 0864-210216