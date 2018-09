Ammortizzatori sociali: allarme Cgil su pericoli nuovi licenziamenti

Sulmona, 24 settembre- “Sugli ammortizzatori sociali siamo arrivati al punto: la scelta inserita nel jobs act di un assurdo azzeramento, peraltro privo di concrete alternative in termini di politiche attive del lavoro, ora rischia di causare ulteriori licenziamenti in Abruzzo e nel resto d’Italia”. A lanciare l’allarme è la Cgil Abruzzo.“Nei mesi scorsi, proprio con il pensiero rivolto al destino infausto degli ammortizzatori, misure che negli anni della crisi ci hanno permesso di governare i processi e anche di mantenere in vita siti produttivi e professionalità – afferma Rita Innocenzi della segreteria regionale del sindacato– le aziende hanno già centellinato gli interventi e poi avviato licenziamenti”.

“Ora, in assenza di un provvedimento del Governo di revisione dell’attuale normativa e di ripristino della Cassa Integrazione Straordinaria – conclude– anche in Abruzzo si rischia di far ulteriormente lievitare le espulsioni di lavoratrici e lavoratori dal mondo del lavoro” (h. 19,30)