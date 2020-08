Amministrtative, saranno 61 i comuni che andranno al voto il 20 settembre

Sulmona, 22 agosto– Poche ore ancora e poi si conoscerà la griglia di partenza di tutti i Comuni abruzzesi dove si voterà il prossimo 20-21 settembre per l’elezione dei nuovi sindaci e il rinnovo dei Consigli Comunali. A mezzogiorno infatti è previsto il termine ultimo per la presentazione delle liste che parteciuperanno alla competizione. In Abruzzo saranno bel 63 i comuni interessati al voto e riguarderà una fascia di popolazione di 187 mila cittadini. Un test molto significativo che interesserà quattro comuni della provincia di Chieti, 49 comuni della provincia dell’Aquila, quattro della provincia di Pescara e cinque della provincia di Teramo. Due le città dove è previsto l’eventuale turno di ballottaggio in prpgramma il 4 e 5 ottobre. Si tratta di Chieti ( unico capoluogo di provincia) con 51 mila abitanti ed Avezzano ( con provincia dell’Aquila). Nel territorio del Centro Abruzzo andranno al voto i comuni di Acciano, Anversa, Ateleta, Bugnara,Cansano, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castelvecchio, Corfinio,Gagliano Aterno, Castel di Ieri, Molina,Pescocostanzo,Pettroano Gizio,Raiano,Roccapia,Roccacasale,Villetta Barrea e Vittorito.