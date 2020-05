Amministratori Alto Sangro: qui vacanze in totale sicurezza

Sulmona, 18 maggio– “La previdente azione esercitata nelle scorse settimane spiega il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ci ha consentito di avere un importante grado di sicurezza per il contrasto alla diffusione del virus, considerato altresì che siamo stati uno dei primi comuni a eseguire test e tamponi a domicilio. Oggi è il giorno della ripartenza per la maggior parte delle attività commerciali, presto lo sarà anche per gli alberghi”. Lo spiega stamani il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso in una dichiarazione al quotidiano abruzzese il Centro. “Restano ancora chiuse le aree giochi per bambini.Siamo pronti per ripartire e dobbiamo farlo rispettando tutte le disposizioni adottate dal governo, commenta anche il sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato, ma consapevoli che la stagione estiva è vicinissima e che la nostra montagna potrà comunque offrire da subito un’opzione di grande livello e di assoluta sicurezza per le vacanze di tanti turisti”.A Roccaraso, oltre alle attività commerciali, riaprono anche tutte le strade di accesso al paese e i parchi comunali chiusi agli inizi del mese di marzo per evitare il rischio di violazioni delle prescrizioni dettate per contrastare l’emergenza sanitaria. Dopo un’adeguata informazione da parte delle rispettive amministrazioni municipali, da oggi via alla riapertura degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande anche a Pescocostanzo e Rivisondoli. (h.7,30)