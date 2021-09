Amministrative:Sbic sulla violenza della movida del sabato sera

Sulmona, 13 settembre– Ogni inizio settimana la città si indigna, si meraviglia, è incredula e la politica abbozza qualche soluzione sulle vicende di violenza legate alla movida del sabato sera.

Con un’amministrazione attiva che sia ricettiva si può discutere di tutto ma non abbiamo più tempo per soluzioni estemporanee e banalmente repressive. E’ il tempo di andare alla radice dei problemi. Per noi di SBiC è necessario mettere in atto una grande attività di coinvolgimento e ascolto dei giovani della città. Insieme al potenziamento del controllo attraverso le telecamere e delle forze dell’ordine è fondamentale andare alla radice con una grande inchiesta con le giovani generazioni, sulla loro percezione della città, dei loro problemi e delle soluzioni che possono essere prospettate.

Abbiamo bisogno di una nuova stagione di relazione fra il Comune e i cittadini e con Gianfranco Di Piero questo sarà possibile.