Amministrative:Bianchi, arrivano tanti big della politica nazionale a Sulmona.Quali risposte ai problemi ?

Sulmona, 13 settembre– La campagna elettorale entra nel vivo e la sfilata dei big nazionali comincia anche in una Città, come quella di Sulmona, che soffre della strategie nazionali delle forze di governo. Si inizia oggi con il pentastellato di Maio, attualmente Ministro degli Esteri, tra le altre prestigiose cariche, già Ministro dello Sviluppo economico sino al 2019, ministero appannaggio dei 5 Stelle sino al Febbraio 2021. Ci aspettiamo che in questa occasione l’Onorevole Di Maio possa chiarire dove sono finite le promesse del suo collega pentastellato Buonafede quando da Ministro della Giustizia assicurava la salvaguardia del nostro presidio di Giustizia in occasione della sua visita a Sulmona del Febbraio 2019.

In quella occasione dichiarava peraltro risposte entro il successivo Marzo sul personale e gli organici, sull’organizzazione delle carceri con l’annuncio dell’assunzione di 1300 agenti ed una task force per l’edilizia carceraria con il recupero per le caserme dismesse, risorse delle quali avremmo bisogno anche a Sulmona visto lo stato della caserma della polizia penitenziaria che probabilmente viene avviata alla dismissione considerato che gli agenti trasferiti a Sulmona si rifiutano in gran parte di alloggiarvi per lo stato dell’edificio.

Ci aspettiamo che in questa Città i pentastellati governativi pronuncino parole chiare sulla geografia giudiziaria e sulla modifica del Decreto Lorenzin, sul futuro delle commesse Sevel per la Magneti Marelli nello stabilimento di Sulmona, argomenti da loro sbandierati per andare nelle aule parlamentari ma sui quali non ancora si riesce a trovare le soluzioni attese dai territori nonostante l’amplissima convergenza delle forze al governo nazionale. Noi di Direzione Sulmona per Elisabetta Bianchi sindaco continueremo l’ascolto e non smetteremo mai di portare avanti le nostre proposte nell’esclusivo superiore interesse della Città di Sulmona. Elisabetta Bianchi