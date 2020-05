Amministrative: tanti i Comuni del Centro Abruzzo al voto a fine settembre

Sulmona, 29 maggiio- Se non ci saranno inprevisti dell’ultima ora nella giornata di oggi si conoscerà la data del voto per le prossime amministrative, quasi certamente la fine di settembre, che interessa i ben 60 comuni sull’intero territorio regionale con alcuni grossi centri come Chieti, Avezzano, Castel di Sangro, e tanti piccoli e medi comuni soprattutto in provincia dell’Aquila. Nel Centro Abruzzo andranno alle urne i Comuni di Acciano, Anversa, Ateleta, Bugnara,Cansano,Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castelvecchio,Corfinio,Gagliano Aterno, Castel di Ieri, Molina,Pescocostanzo,Pettroano sul Gizio,Raiano,Roccapia,Roccacasale,Villetta Barrea e Vittoritio. Insomma un vero e proprio test di grabde significato che ha già mobilitato partiti e movimenti civici (h.7,00)