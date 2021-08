Amministrative: Sbic su nascita piccola Hina a Sulmona

Sulmona, 26 agosto– E’ nata qui la piccola Hina. Sua madre, Bibi Arezu, è fuggita dall’Afghanistan ed è arrivata a Roccaraso. Ora quella vita che portava in grembo è venuta alla luce a Sulmona. La comunità ha accolto con gioia la notizia e sapere che, anche se marginalmente, abbiamo fatto qualcosa per la piccola Hina ci riempie di orgoglio.

Le nostre lotte per mantenere aperto il punto nascite hanno avuto l’ennesima conferma della loro giusta lungimiranza. Ne è valsa la pena e così per tutte le prese di posizione, le richieste e le lotte di questi anni. Siamo consapevoli che mai dobbiamo stancarci e mai demordere dalla difesa del territorio. Noi non abbiamo votato per il declassamento del nostro ospedale come chiedevano di fare e poi hanno ratificato Gerosolimo e la sua maggioranza. SBiC sarà sempre dalla parte del nostro territorio.(h.18,00)