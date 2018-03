Amministrative: saranno 31 i Comuni in Abruzzo che andranno al voto

Sulmona, 31 marzo- Il decreto è stato firmato ed il prossimo turno elettorale per le amministrative è stato fissato al 10 giugno 2018. Di sicuro saranno 31 i Comuni chiamati al rinnovo delle amministrazioni comunali. Fra questi in due soltanto Teramo e Silvi Marina (Teramo)è previsto il turno di ballottaggio perché si tratta di centri con popolazione superiore ai 15 mila abitanti. Infatti Teramo ne conta 54.290 e attualmente ed è retta da una gestione Commissariale dopo la caduta del sindaco Maurizio Brucchi e la cittadina turistica di Silvi, anch’essa guidata da un Commissario prefettizio, che supera di poco la soglia dei quindicimila abitanti ( 15.401). Un Commissario prefettizio regge le sorti anche nei comuni di Montorio al Vomano e Nereto entrambi in provincia di Teramo; Turrivalignani (Pe) nonché Lucoli e Massa D’Albe nell’aquilano.

Dei 31 comuni chiamati al voto ben 5 sono in provincia di Chieti, sette in provincia dell’Aquila, nove in provincia di Pescara e dieci in provincia di Teramo Ma se solamente due sono i grossi centri dov’è previsto il doppio turno di ballottaggio sono invece molti i centri che hanno una consistenza demografica. Fra questi spiccano in provincia di Pescara Cepagatti ( 10. 449) , Pianella( 8. 400) ,Loreto Aprutino (7.790) mentre in provincia di Teramo Alba Adriatica ( 11.565), Atri (11.112),Montorio al Vomano ( 8.801) Fra le curiosità spicca anche il Comune di Fallo,in provincia di Chieti, che conta appena 146 abitanti. Fra i Comuni del Centro Abruzzo interessati al voto vi è anche quello di Scanno (h. 12,15)