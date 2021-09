Amministrative: presentata la lista del Pd a sostegno candidatura Gianfranco Di Piero

Sulmona,3 settembre– Presentata a Sulmona, nella sede del Partito Democratico, la candidatura di Gianfranco Di Piero alle prossime elezioni amministrative comunali in programma il due e tre ottobre 2021, insieme alle liste e candidati che lo supporteranno. Presenti Teresa Nannaronecomponente della segreteria regionale, Presidente del circolo del PD Sulmona, Franco Andrea Casciani segretario del circolo del PD di Sulmona, Carlo Piccone vice segretario del circolo, Michele Fina Segretario Regionale del PD, Francesco Piacente Segretario Provinciale del PD, cittadini e candidati. Cinque saranno le liste ognuna con sedici candidati, che prenderanno parte alle elezioni amministrative, a sostegno di Gianfranco Di Piero le quali sono Sulmona libera e forte, SBIC Sulmona bene in comune, Movimento cinque stelle, Partito Democratico, Intesa per Sulmona.

I candidati nella lista del Partito Democratico sono Teresa Nannarone, Franco Andrea Casciani, Carlo Piccone, Mauro Ciccone, Stefania Collesi, Erika D’Aurora, Antonio Del Boccio, Mimmo Di Benedetto, Salvatore Di Cesare, Angelo Federico, Cristiano Gerosolimo, Antonella la Gatta, Mauro Maiorano, Marialisa Paolilli, Nicola Scalzitti, Brunella Vasillotta.

Molti i temi affrontati dalla crisi economica, al rilancio della città e territorio, alle prospettive per il futuro, al turismo di qualità mediante obiettivi ed eventi che hanno la finalità di far giungere in città presenze notevoli di turisti. L’obiettivo è quello di realizzare una politica concreta, valida, determinata, al fine di conseguire traguardi positivi per l’intera società civile. Negli ultimi sei anni si è avuto un notevole decremento demografico, con i giovani che sono andati via in cerca di lavoro e fortuna altrove. Questo significa avere l’assenza del futuro per Sulmona e l’intero territorio peligno; senza i giovani Sulmona sarà condannata ad una lenta, inesorabile agonia. La coalizione che sostiene Gianfranco Di Piero e unita, forte, decisa a realizzare una politica di idee e progetti concreti. Nelle liste della coalizione elettorale vi sono tutte le espressioni della società civile: giovani, meno giovani, professionisti, cittadini con esperienze, professionalità, idee, programmi. Uno degli obiettivi prefissati è il decoro, la dignità, ridare rilancio e rinnovamento alla città di Sulmona. Si è realizzata una coalizione la quale è fondamentale collegamento fra gli elettori e i candidati, realizzando la democrazia partecipativa, il binomio elettori eletti. La campagna elettorale non avrà personalismi ma opererà su programmi e contenuti rivolti ai cittadini, cui è demandata la sovranità. Il tempo stringe e non se ne può perdere altro, considerando la grave crisi economico sociale che da anni purtroppo Sulmona si trova a dover affrontare. Fra i programmi e gli interventi, a sostegno del candidato Gianfranco Di Piero, si è data comunicazione che, il 21 settembre, in città sarà presente Bonacini Presidente della Regione Emilia Romagna. Il turismo è uno dei temi di ci la coalizione intende occuparsi.

Teresa Nannarone ha illustrato alcuni progetti che si vogliono realizzare e, fra essi, l’istituzione di un Premio Internazionale dedicato al poeta latino Publius Ovidius Naso, la scoperta dei mosaici siti in Piazza Salvatore Tommasi, la possibilità di avere un collegamento con l’Inghilterra tenuto conto che, in una delle pinacoteche della regina Elisabetta, vi è un quadro realizzato da Leonardo su Sulmona, l’istituzione dei musei sulla Transiberiana e sulla storia ferroviaria della città di Sulmona. Questi sono solo alcuni dei progetti che la coalizione intende realizzare. Il turismo è pilastro per quanto concerne il moltiplicatore di reddito, ma occorrono idee, programmi, eventi, per avere molte presenze in città. Gianfranco Di Piero è il candidato Sindaco giusto per realizzare, insieme alla sua coalizione, i progetti di cui Sulmona ha bisogno. Sin dalle prime battute si annuncia una campagna elettorale molto attiva, con i candidati in prima linea per presentare i loro programmi per la città. Sulmona ha una storia millenaria autorevole, ed ha bisogno sin da subito di un’inversione di tendenza, al fine di iniziare un decisivo, fondamentale cambio di rotta.

Andrea Pantaleo