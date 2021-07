Sulmona,29 luglio– Potrebbe essere il 3 ottobre la data piu’ probabile per le amministrative.E’ questa l’ipotesi piu’ accreditata che circola negli ambientei di Palazzo Chigi e forse già oggi in occasione della riunione del Consiglio dei Ministri il Governo potrebbe fissare la data. In questo caso lo scioglimento del Consiglio comunale potrebbe avvenire già il 19 agosto. Il turno eventuale di ballottaggio in questo caso cadrebbe quindici giorni dopo e cioè il 17 ottobre-