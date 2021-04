Amministrative, per Salvati(Lega) centrodestra unito.Nessuna alleanza “innaturale” e pasticciata

Sulmona,21 aprile– “Ho sempre sostenuto che la vera alternativa a traghettare la Città di Sulmona verso un cambiamento radicale della politica vissuta negli ultimi anni è il centrodestra unito.La Lega Salvini di Sulmona sta lavorando in questa direzione, c’è unione d’intenti tra tutti i vertici locali, provinciali e regionali per definire la migliore squadra possibile in grado di amministrare la città.Abbiano un dovere, una responsabilità politica e morale verso la Città di Sulmona. Perciò non arretreremo di un solo passo. E’ il momento che tutte le forze di centrodestra si uniscano per il bene di Sulmona e della Valle Peligna”.

Così il Capogruppo dellaLega in Consiglio comunale a Sulmona, Roberta Salvati, interventa nel dibattito in atto in questi gionri su ipotetiche alleanze con il Pd e liste civiche in vista delle prossime amministrative a Sulmona.