Amministrative: Mauro Madonna ha scelto Gianni Di Pangrazio ad Avezzano

Avezzano, 20 agosto– Anche Mauro Madonna ha deciso di candidarsdi come consigliere comunale alle prossime elezioni. al Comune di Avezzano “In molti già mi conoscono: sono nato e cresciuto- ha spiegato- in questo territorio che amo moltissimo e oggi sono un dipendente della LFoundry dopo essere stato per 10 anni presidente della CSR (Centro Sportivo e Ricreativo) della Micron. Ho deciso di candidarmi al fianco di Gianni Di Pangrazio per la sua indubbia competenza, una scelta naturale per chi desidera fortemente una Città nuova e moderna, libera da qualsiasi condizionamento e soprattutto con idee definite per il futuro. Intendo impegnarmi per pianificare e promuovere tutte quelle iniziative che possano trasformare la nostra Avezzano in una Città turistica e culturale attraverso eventi istituzionalizzati”