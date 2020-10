Amministrative: in Abruzzo vince il centrosinistra

Sulmona,5 ottobre- Ha del clamoroso il risultato dei due ballottaggi per le Amministrative in Abruzzo A Chieti ,unica città abruzzese capoluogo di provincia chiamata al voto,vince il centrosinistra a Chieti che ha eletto a sindaco il medico teatino Diego Ferrara già in vantaggio dalle prime schede Nello spoglio Ferrara si è imposto col 55,85 sullo sfidante del centrodestra Fabrizio Di Stefano, candidato della Lega, che ha pagato un accordo tardivo con l’altro candidato del centrodestra Bruno Di Iorio e che si fermato al 44,15%.

Ad Avezzano torna alla guida dell’Amministrazione comunale dopo l’esperienza precedente ( 2012-2017) Giovanni Di Pangrazio, appoggiato da otto liste civiche e dal centrosinistra, ha ottenuto il 58,45 per cento pari a 10.322 voti, il suo avversario, Tiziano Genovesi, appoggiato da Lega, Fdi, Udc e Cambiamo, si è fermato al 41,55 con 7.337 voti. Di Pangrazio, 65 anni ex direttore generale della Provincia dell’Aquila, Genovesi, 40enne imprenditore, segretario provinciale dell’Aquila della Lega, alla prima esperienza politica di livello

Le reazioni

D’Alessandro (IV): avviso di sfratto per Marsilio

Avviso di sfratto a Marsilio. Immagino oggi lui sia a Roma. Fa bene perche’ e’ li’ che lo rimanderemo. Il metodo Marsilio viene sonoramente bocciato. Hanno potuto nascondere un romano dietro le bandiere dei partiti in Regione, ma l’inganno a livello comunale non riesce. Perdono Marsilio e la Lega. Sono loro i grandi sconfitti, tanto a Chieti quanto ad Avezzano. Ora avanti per le amministrative di maggio, con la stessa umilta’ e determinazione”. Questo il commento del deputato abruzzese di Italia Viva, Camillo D’Alessandro

Paolucci (Pd): dai risultati di Avezzano e Chieti parte la sfida per la Regione

“Da qui parte anche la sfida alla Regione”. Così il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, commentando le vittorie del centrosinistra ad. Avezzano e Chieti. “Nelle due città al ballottaggio si è dimostrato che la esperienza del centrodestra in Regione, dopo quasi due anni, è già fallita e quindi la nostra attività sarà ancora più attenta – spiega ancora Paolucci -. In particolare a Chieti, la vittoria del Pd è stata straordinaria perchè intanto ha individuato una candidatura, indovinata, che ha saputo intercettare la voglia di cambiare della città e la voglia di non farsi imporre candidature da un modello antico, e poi ha saputo costruire alleanze trasversali che saranno molto produttive per il capoluogo teatino”, conclude Paolucci.

Imprudente (Lega): ora avviare una attenta riflessione sulla coalizione

Per il Vice Presidente della Regione Emanuele Imprudente “La Lega è largamente il primo partito sia ad Avezzano sia a Chieti, come coalizione dobbiamo dare una approfondita riflessione per una verifica sulle cose che non sono andate, inutile nascondersi dietro un dito, c’è un dato elettorale negativo. La Lega sostiene in maniera coerente i candidati degli altri partiti o in colazione, altre forze politiche non lo hanno fatto”.. “Questo deve essere un punto di ripartenza perché il grande lavoro del governo regionale che abbiamo fatto in questo anno e mezzo e tutte le attività che si stanno programmando in questi mesi non vengano trascinate in una dinamica che non è della politica, ma dei personalismi e della mancanza di prospettiva da parte di qualcuno – continua Imprudente -. Escludo- conclude – che ci possano essere ripercussioni sull’azione di governo regionale che anzi da questo risultato deve trarre una ulteriore motivazione e forza nell’interesse degli abruzzesi “