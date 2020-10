Amministrative: il Pd di Sulmona vuole ripartire

S ulmona,7 Ottobre– “Riunito il Partito democratico di Sulmona in vista delle prossime amministrative di primavera. L’occasione è stata utile per fare il punto sulla situazione politica in città e dare seguito alle attività di selezione delle candidature, individuazione dei punti programmatici e calendarizzazione di prossime iniziative politiche. L’analisi dei risultati delle recenti elezioni regionali e amministrative ha confermato in tutto il Paese la centralità del PD come forza progressista e riformista, capace di aggregare forze civiche e movimenti per costruire proposte di governo territoriale credibili. Con questo approccio di grande apertura la dirigenza locale ritiene di dover affrontare le prossime sfide, in coerenza con il notevole lavoro svolto dalla nuova segreteria cittadina”. Lo scrive oggi in una nota i Segretario del Circolo cittadino Franco Casciani

“A seguire, il segretario provinciale del Partito Democratico Francesco Piacente e il segretario del circolo di Sulmona Franco Andrea Casciani, nel raccogliere le istanze dei coordinatori del centro Abruzzo- prosegue la nota– hanno incontrato i circoli della Valle Peligna recuperando le attività precedentemente sospese a causa della pandemia da COVID-19. Durante l’incontro sono stati trattati numerosi temi sensibili, di profondo interesse per l’intero comprensorio, dalla sanità ai trasporti, fino all’ipotesi di strutturare un piano straordinario di sviluppo dell’area interna Peligno-Sangrina. Al centro della discussione anche le prossime elezioni amministrative del Comune di Sulmona 2021, in merito alle quali i coordinatori territoriali hanno sottolineato l’importanza dell’appuntamento elettorale, che, sebbene riguardi più da vicino la città, rappresenta l’opportunità di mettere in campo una strategia di ripartenza orientata all’intero territorio. Per tale ragione, si ritiene strategica la partecipazione degli altri circoli del centro Abruzzo, chiamati a contribuire al progetto. All’esito della riunione sono stati calendarizzati una serie di appuntamenti con la presenza di esponenti del Governo nazionale che verranno resi noti nei prossimi giorni al fine di coinvolgere quanti vogliano adoperarsi in questa nuova sfida che vede Sulmona in prima linea, ma l’intero territorio protagonista”