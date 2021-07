Amministrative: il centrodestra ha scelto, sarà Vittorio Masci il candidato

Sulmona,22 luglio- Anche se la notizia circolava già da tempo negli ambienti politici locali ora è stata formalizzata con una nota ufficiale a firma dei responsabili dei partiti della coalizione. Il candidato sindaco per il centrodestra alle prossime amministrative di Sulmona per il rinnovo del Consiglio comunale sarà Vittorio Masci.

Le ragioni della decisione sono contenute in una nota a firma di Fabio Federico (coordinatore territoriale della Lega), Nicola DI Simone (coordinatore comunale della Lega), Mauro Tirabassi (capogruppo FdI di Sulmona), Sandro Ciacchi (coordinatore territoriale e comunale FdI) e Lorenzo Fusco (coordinatore comunale di Forza Italia).

“Le prossime elezioni saranno un bivio – spiega la nota – con due strade da imboccare: la prima, quella di una coalizione civica improntata al più spregiudicato clientelismo, che utilizza la cosa pubblica, enti ed istituzioni per perseguire interessi personali di chi trova in tali scopi la ragione della sua adesione, così creando un sistema di potere che sta soffocando la città ed il territorio. La seconda, da noi intrapresa, quella di una convergenza in una coalizione di forze politiche che si vogliono sottrarre al deleterio personalismo, spinte dalla volontà di far tornare la vera politica e gestire la cosa pubblica con il solo fine di far rinascere Sulmona. Con questo spirito – prosegue il comunicato – Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, hanno individuato in Vittorio Masci la persona più adatta ad operare nell’interesse della nostra città. Uomo indipendente e senza tessere di partito, quindi capace di rappresentare tutte le forze politiche e civiche che lo sosterranno, come già ha fatto in una passata amministrazione quando svolse con equilibrio il ruolo di capogruppo di una composita maggioranza, raccogliendone tutte le istanze. Le nostre forze politiche raccolgono pertanto l’appello da lui lanciato che coincide con il progetto di cambiamento della gestione amministrativa della città di Sulmona, ed individuano in lui il prossimo candidato sindaco per le elezioni amministrative, certe che alla sua coalizione si affiancheranno anche altre forze sane della comunità, per realizzare quella svolta amministrativa di cui la città ed il territorio hanno disperatamente bisogno”.