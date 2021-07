Amministrative: Genovesi(Lega) su candidatura Masci a Sulmona

Sulmona,23 luglio- “La scelta di Vittorio Masci mette il centrodestra nelle condizioni di vincere le elezioni d’autunno e tornare ad amministrare la città di Sulmona. Intorno a Masci, candidato sindaco indicato da Fratelli d’Italia, la coalizione ha ritrovato la unità per “liberare” la città e il suo esteso territorio da una amministrazione basata su un confuso e famelico civismo che con il sindaco, Anna Mara Casini, ha perseguito obiettivi personalistici a discapito degli interessi della collettività. Ora chiudiamo la intesa a Lanciano con il candidato della Lega ………. per porre le basi e vincere anche quella consultazione amministrativa”.Così il segretario provinciale dell’Aquila della Lega, Tiziano Genovesi, sulla scelta del candidato sindaco del centrodestra alle elezioni d’autunno amministrative di Sulmona.

“L’avvocato Vittorio Masci – continua Genovesi – è un professionista molto conosciuto ed apprezzato che ha fatto della trasparenza e della disponibilità nei confronti degli altri quindi il suo credo umano e politico: è la persona giusta per affermare finalmente un effettivo cambiamento attraverso il ritorno alla politica con la P maiuscola per sconfiggere il gruppo che ha condotto la gestione della cosa pubblica con arroganza e con metodi finalizzati al potere per il potere, condannando Sulmona e il suo circondario ad un declino inesorabile che deve immedatamente essere interrotto e bandito. L’avvocato Masci è in grado di rappresentare tutte le forze politiche di centrodestra, la società civile di buonsenso e anche il mondo civico onesto che ha preso la distanze da tempo dal gruppo dirigente uscente che si è ritrovato intorno all’ex consigliere regionale ed assessore di centrosinistra, Andrea Gerosolimo, marito del consigliere regionale in carica Marianna Scoccia, che si è presentata alle elezioni del febbraio del 2019 con l’Udc in coalizione con il centrodestra per passare qualche mese dopo all’opposizione con il centrosinistra. L’avvocato Masci ha già dimostrato nel corso di passate consigliature la sua capacità amministrativa e il suo talento politico svolgendo il ruolo di capogruppo in una composita maggioranza, riuscendo a dare risposte serie e concrete a tutte le istanze e conclude facendo “appello a tutti i partiti e le forze di centrodestra per creare le condizioni di una coalizione più coesa e quindi forte possibile”.