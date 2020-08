Corfinio: la lista “Corfinium Rinasce” non si costituirà in giudizio per vicenda esclusione di una lista avversaria

Corfinio,28 agosto- La Lista Civica “Corfinium Rinasce” non si costituirà in giudizio per opporsi al ricorso ex Art. 129 CPA presentato dalla Lista Corfinio Futura, esclusa dalla competizione elettorale per le Elezioni Amministrative del 20-21 settembre 2020 per errori rilevati dalla Commissione Elettorale Circondariale all’esame della documentazione necessaria ed inderogabile prevista dalla Legge

. Tuttavia, la Lista Civica Corfinium Rinasce non può non stigmatizzare come l’errore della Lista avversaria possa potenzialmente cagionare non solo un danno all’immagine del paese e dei suoi cittadini ma anche il rischio potenziale di un probabile commissariamento amministrativo che tanti seri problemi potrebbe arrecare all’intera cittadinanza. Ci si augura, tuttavia, ove si avverasse l’ipotesi di un eventuale rigetto del ricorso, da parte dell’Ill.mo TAR Abruzzo, che la Lista Corfinio Futura faccia, responsabilmente, appello al senso civico per collaborare al fine del raggiungimento del quorum necessario a rendere legittimato l’esito del risultato elettorale, per l’esclusivo bene della Comunità.