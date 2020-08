Amministrative: anche Roberta Rico a sostegno di Gianni Di Pangrazio ad Avezzano

Avezzano,18 agosto- Anche la dott.ssa Roberta Rico è al fianco di Giovanni Di Pangrazio con la lista Riformisti per Avezzano. Nata e cresciuta ad Avezzano Roberta è oggi un medico specialista in ginecologia nonché un medico di famiglia e attualmente in prima linea nella lotta al Covid-19 come medico del territorio nell’area Marsica.

“Sono certa che Giovanni Di Pangrazio sia la persona giusta per amministrare Avezzano grazie alle sue competenze professionali e alla sua esperienza, alla sua dedizione verso questa città che ha sempre

dimostrato sia in qualità di Sindaco che di consigliere. Ho voluto mettermi in gioco ed iniziare questa avventura per amore della mia Città. Sono nata, cresciuta e vissuta ad Avezzano e quindi a conoscenza delle problematiche della città sia come cittadina che come medico del territorio. Oggi voglio dare il mio convinto contributo mettendo a disposizione la mia esperienza a sostegno del candidato Di Pangrazio”.