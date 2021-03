Amministrative: al voto quasi certamente il 10 e 11  Ottobre

Sulmona, 3 marzo– L’intesa sembra essere stata trovata, si attende solamete il Decreto Legge che dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri nelle prossime ore o addirittura già nella giornata di venerdì Le prossime elezioni amministrative già in programma per questa primavera slitteranno in autunno e precisamente nel mese di Ottobre.Da quando è stato possibile apprendere negli ambienti vicini a Palazzo Chigi le date individuate dovrebbero essere domenica 10 e lunedì 11 ottobre

Alla base di tutto l’aumento tendenziale dei casi di contagio da Covid-19 e la possibile terza ondata a cause delle varianti,. In Italia saranno complessivamente 1293 i comuni che andranno al voto con tante città imprtanti come Milano, Napoli, Roma, Bologna, Torino e Trieste. Al voto, inoltre, si andrà in diversi capoluogi di provincia (Benevento, Carbonia, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese

In Abruzzo saranno 72 comuni che andranno al voto tra cui Francavilla, Lanciano, Roseto, Sulmona e Vasto”.(h. 19,30)