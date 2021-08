Amministrative: a Sulmona si andrà al voto il 3 e il 4 ottobre prossimi

Ora è ufficiale si andrà al voto per il rinnovo di tante amministrazioni comunali agli inizi di Ottobre.Si voterà anche a Sulmona per l’elezione del nuovo sindaco e della nuova amministrazione comunale. Il Ministro degli Interni ha già firmato il relativo Decreto. Scattano ora i termini per una serie di adempimenti precisi ( scioglimento del Consiglio, presentazione delle liste ecc.). Per il turno di ballottaggio invece si andrà al voto nei giorni 17 e 18 ottobre-

Sulmona, 3 agosto– Il ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario. E’ quanto si legge in una nota del Viminale. Le

consultazioni elettorali si svolgeranno nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedi’ 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedi’ 18 ottobre 2021. I Comuni coinvolti – continua la nota – saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (ivi compresi Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli) e 9 comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infil