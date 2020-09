Amministrative: a Raiano elezioni e …liste civetta

Raiano, 2 settembre– E tempo di elezioni e di polemiche. Così accade ovunque e così accade anche a Raiano il popoloso centro della Valle Peligna “Una serie di circostanze, pregiudizi di varia natura e maldestre ingerenze politiche esterne- si legge in una nota dell’Associazione “ Alternativa Civica Democratica per Raiano”– hanno impedito la formazione e presentazione di una Lista alternativa alla maggioranza uscente.E’ la prima volta che a Raiano si verifica un fatto simile, con lo sconcerto dei tanti che avrebbero desiderato poter esprimere finalmente un voto utile a determinare un cambiamento amministrativo.E’ evidente che quanto accaduto sarà oggetto di riflessioni e approfondimenti utili a riavviare un percorso di partecipazione e rinnovamento, a partire dal ruolo che possono e devono svolgere le nuove generazioni per costruire una nuova stagione politica.La mancata presentazione- prosegue il documento- di una Lista alternativa, pur tuttavia, non può costituire alcun alibi per coloro i quali hanno ideato e presentata una lista di supporto, una cosiddetta “lista civetta”, composta da stretti congiunti presenti nell’una e nell’altra lista, congiunti di soggetti esercenti attività di servizio esternalizzate dal Comune e così via dicendo. Un voluto e plateale aggiramento della Legge, reso più grave dalla piena assunzione di responsabilità esplicitata tramite un volantino pubblico del Movimento 5 Stelle di Raiano. Siamo all’assurdo, un Movimento nato all’insegna dell’intransigenza morale, dello smontare i vecchi giochi della politica, del ridare trasparenza, rigore e rispetto delle regole alle Istituzioni, non solo appoggia un’amministrazione di destra, ma giustifica anche una operazione truffaldina alle spalle dei cittadini, candidando propri rappresentanti sia nell’una che nell’altra lista.Considerata la plateale operazione di aggiramento e truffa delle norme elettorali, abbiamo inviato la lettera che segue al Prefetto dell’Aquila e per conoscenza al Ministro degli Interni, pur consapevoli dei limiti dei loro poteri in materia”.