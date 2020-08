Amministrative: a Molina tutto normale nella presentazione delle liste

Molina Ateno, 27 agosto– A Molina Aterno, centro importante della Valle Subequana dove si voterà il prossimo 20-21 settembre per il rinnovo del Consilgio comunale non c’è alcun problema circa la legittimità delle liste che parteciperanno alla competizione. Nel pomeriggio una nota diffusa alla stampa da Marina Nanni, Presidente dell’Associazione Aiceberg e dell’Osservatorio della legalità nonché componente dell’Associazione nazionale antimafia e delle illegalità “ Antoniono Caponetto che lamentava la mancanza di donne nella composizione delle liste non sembra trovare fondamento sia perché non vige l’obbligo per i comuni con popolazione inferiore ai 3 mila abitanti sia perché nella futura amministrazione che si andrà a comporre l’impegno a garantire la quota rosa nel nuovo Esecutivo sarà comunque garantito . Insomma tanto rumore per nulla anche se questa vicenda è stata comunque utile per fare un po’ di chiarezza su alcuni aspetti di una normativa complessa e spesso non analizzata attetamente a dimostrazione di quanto sia sentita soprattutto nei piccoli comuni una elezione amministrativa